Neustadt: Die Polizei-News

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 15.02.2022 gegen 08:45 Uhr fuhr der Fahrer eines Pkw in der Martin-Luther-Str. vom Gelände des Wohnmobilplatzes und wollte nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er die von rechts kommende Radfahrerin auf dem Radweg. Die Radfahrerin bremste noch und rutschte auf dem nassen Bodenbelag in den vorderen Radkasten des Fahrzeugs. Hierbei verletzte sie sich leicht am Oberschenkel, sie wurde zur Untersuchung vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Die Radfahrerin nutzte den Radweg entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung.

