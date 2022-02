Ohne Führerschein unter Alkoholeinfluss (siehe Foto)

Oberhausen/B 427 (ots) – Am Montag 14.02.22 gegen 21:55 Uhr, bog der Fahrer eines Pkw Mercedes kurz vor dem Ortseingang Oberhausen von einem Wirtschaftsweg ohne abzubremsen auf die B427 und missachtete die Vorfahrt eines in Richtung Oberhausen fahrenden Chrysler-Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurde der vorfahrtsberechtigte Pkw in eine Obstplantage geschleudert und kam dort zum Stillstand.

Beide Fahrer im Alter von 23 und 39 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Der Verursacher stand mit fast 1,8 Promille unter Alkoholeinfluss und hat keinen Führerschein. Der Sachschaden der beschädigten Fahrzeuge wird auf 18.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Unbekannte beschädigen das Teehäuschen am Heiligenberg

Maikammer (ots) – Über das zurückliegende Wochenende beschädigten Unbekannte das Teehäuschen am “Heiligenberg” bei Maikammer. Dabei wurde ein Regenabwasserrohr aus der Verankerung gerissen sowie die Fassade des Gebäudes mit Unrat beschmutzt. Zudem wurden Glasflaschen, Verpackungsmaterialien und sonstiger Müll hinterlassen.

Von den vermutlichen Partygästen fehlt bislang jede Spur. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323/9550 entgegen.

Urlaubsvorfreude dahin

Edenkoben (ots) – Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Allerdings nicht, wenn man einem Betrug aufgelaufen ist. So hatte eine Frau voller Vorfreude Anfang Februar knapp 1.700 Euro für einen Sommerurlaub über eine Online-Plattform vorgestreckt. Ab dem Zeitpunkt war von dem vermeintlichen Anbieter bzw. “Vermieter” nichts mehr zu hören.

Die Polizei warnt: Bürginnen und Bürger nutzen vermehrt den Onlinehandel. Im Hintergrund gibt es allerdings Ganoven, die verschiedene Dienstleistungen und Artikel preiswert auf fantasievollen Internetseiten anbieten. Schützen Sie sich und verwenden Sie beim Bezahlen der Angebote ausschließlich sichere Zahlungsmethoden! Wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind, sollten Sie umgehend Ihre Bank auffordern, die erfolgte Zahlung rückgängig zu machen. Erstatten Sie in jedem Fall Strafanzeige!