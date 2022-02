Hausfriedensbruch und Körperverletzung in Bistro

Speyer (ots) – Weil sich ein 33-Jähriger nicht ausweisen wollte, kam es am Montag 14.0.2022 gegen 15:30 Uhr in einem Bistro in der Gutenbergstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Als der Mann sich weigerte zur Benutzung eines Spielautomaten seinen Ausweis vorzuzeigen, sollte er das Bistro verlassen.

Da der 33-Jährige der Aufforderung der Angestellten nicht nachkam, wollte sie die Funktionskarte des Spielautomaten entfernen. Um dies zu verhindern schlug der Mann auf die Hand der 51-Jährigen, wodurch sie Schmerzen erlitt.

Durch die hinzugerufene Polizeistreife wurde dem alkoholisierten Speyerer letztendlich ein Platzverweis ausgesprochen, dem er nachkam. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedenbruch und Körperverletzung ermittelt.

24-Jähriger schlägt Passanten und bespuckt Polizeibeamte

Speyer (ots) – Gleich mehrere Strafverfahren wurden nach einem Polizeieinsatz am Montag um 19:30 Uhr auf dem Postplatz gegen einen 24-Jährigen eingeleitet. Der Mann hatte versucht gewaltsam einen ehemaligen Verkaufsstand aufzubrechen, als er von einem 47-jährigen Passanten aufgefordert wurde, dies zu unterlassen. Der augenscheinlich alkoholisierte 24-Jährige verhielt sich jedoch aggressiv und schlug dem Mann ins Gesicht, wodurch dieser leichte Verletzungen davontrug.

Auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der junge Mann derart aggressiv, sodass er zu Boden gebracht und ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Dabei spuckte er in Richtung der Beamten und verletzte sich selbst, indem er seinen Kopf auf den Boden schlug.

Auch als der 24-Jährige in Gewahrsam genommen wurde, trat er nach einem Polizeibeamten. Dieser wurde nicht verletzt. Den Randalierer erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

LKW Fahrer ohne Führerschein kollidiert mit Auflieger

Speyer (ots) – Zu einem Unfall mit einem leicht Verletzten kam es am Montag 14.02.2022 gegen 19:30 Uhr. Ein 38-jähriger LKW-Fahrer war auf der Stockholmer Straße in Richtung Am Neuen Rheinhafen unterwegs, als er mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Auflieger kollidierte.

Durch den Zusammenstoß erlitt der 38-Jährige aus Mannheim leichte Verletzungen. Während am LKW ein Totalschaden entstand wurde der Auflieger nur leicht beschädigt. Da der Mannheimer nicht mehr in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Katalysatoren von Autos gestohlen – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Wie jetzt bekannt wurde kam es im Zeitraum von 04.02.2022 bis 10.02.2022 auf einem Parkplatz im Weißdornweg zu Katalysatoren Diebstählen an zwei VW Polo. Ein weiterer Katalysator wurde in der Nacht von 09.02.2022 auf 10.02.2022 von einem schwarzen Honda montiert, der im Ginsterweg geparkt war. Als die Besitzer losfahren wollten, bemerkten sie die auffällig lauten Geräusche an der Auspuffanlage. Nachdem der Diebstahl der Katalysatoren festgestellt wurde, erstatteten sie eine Strafanzeige.

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise und bittet um besondere Aufmerksamkeit: Die Diebe gehen in der Regel arbeitsteilig vor und der Ausbau dauert nur wenige Minuten. Wer Personen dabei beobachtet, die sich verdächtig an Autos zu schaffen machen – beispielsweise, indem sie die Fahrzeuge mit Wagenhebern aufbocken- wird gebeten, die Polizei zu alarmieren.

Jeder unmittelbare Hinweis an die Polizei ist wichtig. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.