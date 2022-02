Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof

Frankenthal (ots) – Am Montag 14.02.2022 gerieten ein 27-Jähriger und ein 28-Jähriger gegen 18:13 Uhr am Hauptbahnhof derart in Streitigkeiten, dass der 28-Jährige eine mitgeführte Luftdruckpistole herausholte und auf den 27-Jährigen zielte. Ob es zu einer Abgabe von Schüssen kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Verletzt wurde hierdurch niemand. Im weiteren Verlauf steckte der 28-Jährige die Luftdruckpistole wieder ein und zog einen ebenfalls mitgeführten Schlagstock.

Nachdem er mit diesem auf den Oberkörper des 27-Jährigen einschlug, welcher die Schläge mittels seiner Arme vom Oberkörper abwehren konnte, ergriff der 27-Jährige den Schlagstock des 28-Jährigen, warf den 28-Jährigen zu Boden und wirkte mittels Schlägen mit dem Schlagstock auf den am Boden liegenden 28-Jährigen ein, bevor der 27-Jährige die Örtlichkeit verließ.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort bei dem 28-Jährigen meldete sich der 27-Jährige ebenfalls bei der Polizei und schilderte selbigen Sachverhalt. Beide Personen mussten aufgrund ihrer Verletzungen im Krankenhaus zunächst behandelt werden. Es liegen keine schwerwiegenderen Verletzungen vor. Auf beide Personen kommt ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz zu.

Körperverletzung nach Streit um Tierwohl

Frankenthal (ots) – Am Montag 14.02.2022 ging der 17-Jährige Geschädigte gegen 17:30 Uhr mit seinem Hund die Wormser Straße entlang spazieren, als ein unbekannter Mann mit seinem Fahrzeug anhielt und dem 17-Jährigen vorwarf, dass dieser zu stark an er Leine des Hundes ziehen würde und somit das Tierwohl gefährdet sei. Hieraufhin spuckte der unbekannte Täter dem 17-Jährigen ins Gesicht und warf seine noch glühende Zigarette in dessen Gesicht. Verletzungen, welche des Ekelgefühl überschreiten, entstanden nicht.

Der unbekannte Täter war mit einem VW Golf angefahren gekommen. Er war etwa 1,80m groß, breiter Statur, hatte einen Kinnbart, hellblaue Augen und blonde Haare. Er trug einen Overall als Arbeitskleidung und sprach keinen Dialekt.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten keine Anzeichen auf eine Gefährdung des Tierwohls festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Flucht

Frankenthal (ots) – Am Montag 14.02.2022 kam es in der Zeit zwischen 11-15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Benderstraße in Frankenthal. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug, einem grauen BMW Mini, zurückkehrte, konnte sie einen Zettel eines noch unbekannten Zeugen an ihrer Windschutzscheibe feststellen.

Dem Zettel konnte entnommen werden, dass der unbekannte Zeuge den Vorfall mitbekommen und das Kennzeichen des geflüchteten Fahrzeugs, einem weißen VW Touran, notiert habe.

Zeugen, insbesondere derjenige, welcher den Zettel geschrieben hat, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.