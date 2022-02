Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim Mittelgasse – An einem Anwesen in der Mittelgasse in Bad Sobernheim (HNr. 5) wurde in der Zeit zwischen dem 06.02.22und dem 09.02.22 die Dachrinne beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Kirn

Diebstahl an Stihl Gartengeräten; Zeugenhinweise gesucht!

Staudernheim, In den Elfmorgen – In der Nacht vom 07.02.2022 auf den 08.02.2022 kam es zu einem Diebstahl an hochwertigen Gartengeräten des Herstellers Stihl. Bis dato unbekannte Täter überstiegen hierzu die Umfriedung eines Anwesens in der Straße In den Elfmorgen in Staudernheim. Dort entwendeten sie die Geräte aus einem unverschlossenen Gartenhaus. Bei den Stihl Geräten handelt es sich um einen Rasenmäher RM448TX, einen Rasenkantentrimmer und einen Freischneider FS40. Der Neuwert der zwei Jahre alten Geräte lag bei 1.000EUR.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion in Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

In Einfamilienhäuser eingebrochen

Kirchheimbolanden/Bischheim – Am Dienstagabend, den 08.02.2022, kam es in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden zu zwei Einbrüchen. Zunächst wurde in Kirchheimbolanden zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr ein Fenster im Hochparterre eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr wurde außerdem in Bischheim die Scheibe des Wohnzimmerfensters eines weiteren Einfamilienhauses eingeschlagen. In beiden Fällen wurde das Hausinnere anschließend betreten und mehrere Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit jeweils unklar. Zudem steht noch nicht abschließend fest, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte und ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Zeugen die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Da zur „dunklen Jahreszeit“ auch insgesamt vermehrt mit Einbrüchen gerechnet werden muss, beachten Sie bitte folgende Tipps der Polizei, um sich vor solchen zu schützen:

Verschließen Sie Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren auch

bei kurzer Abwesenheit.

darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

leicht öffnen.

schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab!

Nachbargrundstück!

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.