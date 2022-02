Mainz: Aufforderung zur Tötung von Polizeibeamten im Internet – Haftbefehl und Festnahme des Beschuldigten

MAINZ – Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz – Zentralstelle für die Bekämpfung von

Extremismus und Terrorismus (ZeT_rlp) – hat ein zunächst von der

Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach geführtes Ermittlungsverfahren übernommen. Dem

55 Jahre alten Beschuldigten, der im Kreis Birkenfeld wohnt, wird darin zur Last

gelegt, am 03.02.2022 öffentlich zur Begehung einer rechtswidrigen Tat, nämlich

der Tötung von Polizeibeamten, aufgefordert zu haben.

Hintergrund ist der Mord an zwei Polizeibeamten, die am 31.01.2022 im Rahmen

einer Verkehrskontrolle im Bereich Kusel durch Kopfschüsse getötet worden waren.

Es besteht der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte diese Tat zum Anlass

genommen hat, am 03.02.2022 auf der Internetplattform Facebook ein Video

einzustellen, in dem er zu einem sog. „Cop-Hunting“ aufrief. Gegen eine Gebühr

von 500 Euro könne er Polizisten in den angrenzenden Wald locken, wo sie dann

von den Interessenten erschossen werden könnten. In der Folge schwenkte der

Beschuldigte mit seiner Kamera in ein angrenzendes Waldstück und filmte mehrere

Örtlichkeiten, darunter auch Hochsitze, die seiner Meinung nach als Versteck für

die Schützen geeignet wären. Ferner äußerte er zwischen 23:00 Uhr und 04:00 Uhr

könne „die Party“ stattfinden.

Die Ermittlungen gehen auf Erkenntnisse durch die beim Landeskriminalamt

Rheinland-Pfalz eingerichtete „Ermittlungsgruppe (EG) Hate Speech“ zurück, die

auf das Video auf dem öffentlichen Facebook-Profil des Mannes aufmerksam wurde.

In einem weiteren, kurze Zeit später online gestellten Video, soll er sich an

„erfahrene Schützen“ gewandt und diesen für „einen Treffer zwischen die Augen“

ein Preisgeld von 500 Euro in Aussicht gestellt haben.

Die ZeT sieht in diesem Verhalten ein Vergehen des öffentlichen Aufforderns zu

Straftaten nach § 111 Abs. 1, Abs. 2 Strafgesetzbuch. Auf ihren Antrag hat die

Ermittlungsrichterin des Amtsgericht Koblenz einen Haftbefehl erlassen, der

heute vollstreckt wurde. Das Amtsgericht teilt die Befürchtung der ZeT, dass der

Beschuldigte versuchen wird, sich durch Flucht der Strafverfolgung zu entziehen.

Hintergrund:

Gemäß § 111 Abs. 1 StGB macht sich derjenige strafbar, der öffentlich, in einer

Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Abs. 3 StGB) zu einer

rechtswidrigen Tat auffordert. Bleibt die Aufforderung ohne Erfolg, sieht das

Gesetz eine Strafdrohung von Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe

vor.

Das Ministerium der Justiz hat mit Rundschreiben vom 20.10.2017 die

Landeszentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus

Rheinland-Pfalz bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz gegründet. Sie ist als

Landeszentralstelle originär zuständig für die Bearbeitung der Verfahren, die

von dem Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof nach §142a Abs. 2 des

Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) an sie abgegeben werden. Insoweit ist sie auch

für die Bearbeitung von Verfahren aus dem Saarland zuständig. Sie ist ferner

sachlich zuständig für die Bearbeitung von Ermittlungsverfahren von besonderer

Bedeutung, besonderer Schwierigkeit oder besonderem Umfang aus den Bereichen des

Terrorismus und Extremismus und kann Verfahren, die diese Kriterien erfüllen,

jederzeit übernehmen. Seit dem 01.10.2021 ist die Landeszentralstelle unter den

vorgenannten Voraussetzungen zudem für Verfahren der Hasskriminalität zuständig.

Bei Hasskriminalität handelt es sich um Straftaten, bei denen in Würdigung der

Umstände der Tat und/oder der Einstellung des Täters Anhaltspunkte dafür

vorliegen, dass sie gegen eine Person wegen ihrer zugeschriebenen oder

tatsächlichen Nationalität, ethnischen Zugehörigkeit, Hautfarbe,

Religionszugehörigkeit, Weltanschauung, physischen und/oder psychischen

Behinderung oder Beeinträchtigung, sexuellen Orientierung und/oder sexuellen

Identität, politischen Haltung, Einstellung und/oder Engagements, ihres äußeren

Erscheinungsbildes oder sozialen Status gerichtet sind und die Tathandlung damit

im Kausalzusammenhang steht bzw. sich in diesem Zusammenhang gegen eine

Institution/Sache oder einen sonstigen Gegenstand richtet.