Aufmerksamer Nachbar verhindert Schlimmeres – 87-jährige Frau durch Feuerwehr gerettet

Feuerwehr Mainz

Die Feuerwehr Mainz wurde heute um 15:47 Uhr zu einem ausgelösten Wohnungsrauchmelder in die Willi-Wolf-Straße nach Mainz Bretzenheim alarmiert. Ein Nachbar (gleichzeitig Angehöriger der Freiw. Feuerwehr Bretzenheim) hatte das Piepsen eines Rauchmelders gehört und folgerichtig die Feuerwehr alarmiert.

Vor Ort wurde eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses festgestellt, daraufhin wurde das Alarmstichwort erhöht und weitere Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Bretzenheim nachalarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwache 2 waren zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines Paralleleinsatzes gebunden.

Von den Einsatzkräften der Feuerwache 1 wurde ein Brandangriff mit einem Trupp unter Atemschutz vorbereitet und die Öffnung der Wohnungstür vorbereitet. Während dieser Maßnahme meldete sich eine Angehörige an der Einsatzstelle und teilte dem Einsatzleiter mit, dass sich in der Wohnung definitiv eine ältere, schwerhörige Person befindet.

Da von einer unmittelbaren Lebensgefahr durch den massiven Brandrauch in der Wohnung ausgegangen werden musste und sich die massive Wohnungstür nicht ohne größeren Aufwand öffnen ließ, wurde eine sofortige Menschenrettung über die Steckleiter eingeleitet. Gerade als der Angriffstrupp über die Steckleiter vorgehen wollte, übergaben Nachbarn der Feuerwehr einen Zweitschlüssel zur Wohnung.

Die ältere Dame wurde vom Angriffstrupp schlafend im Wohnzimmer aufgefunden und mittels Fluchthaube aus der verrauchten Wohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Die Frau hatte großes Glück, dass die Tür zum verrauchten Bereich der Wohnung geschlossen war und sich bis zur Rettung durch die Feuerwehr nur wenig Brandrauch im Wohnzimmer angesammelt hatte. Nach kurzer ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst konnte die 87-jährige Dame den sichtlich erleichterten Enkeltöchtern übergeben werden.

Ursache für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd, welches von der Feuerwehr mit wenig Wasser abgelöscht wurde. Die Wohnung wurde abschließend mit einem Überdrucklüfter maschinell belüftet.

Neben der Feuerwehr waren im Einsatz: Polizei mit einem Streifenwagen, Rettungsdienst mit einem Rettungswagen.

Brutaler Raubüberfall – 88-Jährige wird vor Arztpraxis niedergeschlagen

Mainz-Innenstadt (ots) – Nach dem Besuch in einer Arztpraxis in der

Neubrunnenstraße am Dienstagnachmittag um 16:05 Uhr, wird eine 88-Jährige

niedergeschlagen und ausgeraubt.

Im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses begegnete die Mainzerin einem

unbekannten Mann. Ohne Vorwarnung oder etwas zu sagen, schlug der Mann der

ahnungslosen Frau auf den Kopf. Diese stürzte dadurch und schlug mit dem Kopf

auf den Boden auf. Der Mann nutzte den Moment, griff sich die mitgeführte

Handtasche der wehrlosen Frau, entnahm daraus das Portemonnaie und flüchtete vom

Tatort. Die 88-Jährige erlitt schmerzhafte Prellungen, wurde durch

Rettungskräfte erstversorgt und für weitere Untersuchungen in ein Mainzer

Krankenhaus gebracht. Sie konnte den Täter wie folgt beschreiben:

ca. 20-25 Jahre alt

ca. 1,80 m groß

dunkle, leicht lockige, kurzgeschnittene Haare

trug weiße FFP2-Maske

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Einbruch in psychosoziale Einrichtung

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Dienstagmorgen fiel zwei Mitarbeiterinnen einer

psychosozialen Einrichtung bei der morgendlichen Lüftungsroutine in der

Kaiserstraße ein Fenster der Büroräumlichkeiten aus der Halterung entgegen und

auf den Boden. Da sich der dazugehörige andere Flügel des Fensters

ungewöhnlicher Weise in geöffneter Hebelstellung befand, alarmierte man die

Polizei. Erste Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass unbekannte Personen

über dieses Fenster in die Räume eingedrungen sind. Eine Absuche nach den Tätern

verlief ergebnislos. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Einbruchs aufgenommen. Die Ermittlungen dauern

an. _____

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131 65-3633 in Verbindung zu

setzen.

Hund beißt Mann in die Hand

Mainz-Mombach (ots) – Am frühen Dienstagmorgen wurde ein Mann von einem

freilaufenden Hund im Naturschutzgebiet in der Nähe des Waldfriedhofs im

Stadtteil Mombach in die Hand gebissen.

Wie den eingesetzten Beamten vor Ort mitgeteilt wurde, sei ein 55-jähriger Mann

mit seinem angeleinten Husky um kurz vor 6 Uhr spazieren gewesen. Plötzlich lief

ein freilaufender Hund auf ihn zu. Der nicht angeleinte Weimaraner griff den

Husky unvermittelt an und versuchte diesen in den Kopf zu beißen. In der Folge

trat der Husky-Besitzer den Weimaraner, um den Angriff zu unterbinden. Der

Weimaraner reagierte prompt und biss dem Mann in die Hand. Durch einen Stich mit

einem Taschenmesser gelang es dem Mann, weitere Bisse zu verhindern. Hund und

Mann wurden dabei lediglich leicht verletzt. Der 54-jährige Halter des

angreifenden Hundes befand sich in der näheren Umgebung und rief seinen Hund

mehrfach erfolglos zurück. Ihm drohen nun strafrechtliche Konsequenzen.

Bereits in der Vergangenheit kam es bereits zu ähnlichen Vorfällen. Das

Ordnungsamt Mainz wurde über den Vorfall informiert, um den aggressiven Hund

zeitnah einer Überprüfung zu unterziehen.

Riskante Autofahrt endet mit Blutprobe

Mainz-Hartenberg/Münchfeld (ots) – Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise und

riskanter Fahrmanöver fiel ein 41-jähriger Mann am Dienstagmorgen in der

Mombacher Straße einer Beamtin der Kriminalpolizei Mainz auf, die gerade auf dem

Weg zum Polizeipräsidium war. Mehrfach geriet das Auto vor ihr auf die

Gegenfahrbahn und fuhr Schlangenlinien. Eine alarmierte Funkstreife der

Polizeiinspektion Mainz 2 kam hinzu und führte eine Verkehrskontrolle durch.

Während der Verkehrskontrolle entstand der Eindruck, dass der Fahrer unter

Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte. Bereits beim Aussteigen aus dem Auto

verlor der Fahrer das Gleichgewicht und musste sich an der Fahrertür abstützen.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest zeigte den Konsum von

Betäubungsmittel an. In der Folge wurde auf der Dienststelle durch einen

hinzugerufenen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Es kam zu keiner Gefährdung. Ein Ermittlungsverfahren wegen dem Konsum von

Betäubungsmitteln wurde eingeleitet. Dem Fahrer drohen nun ein Fahrverbot sowie

eine hohe Geldstrafe.

Frau schlägt Hotelmitarbeiterin auf den Kopf

Mainz-Oberstadt (ots) – Zwei junge Erwachsene verschafften sich am

Dienstagmittag unbemerkt Zutritt zu einem Hotel in der Mainzer Oberstadt. Dort

hielten sie sich mit zwei ausgeliehenen E-Scootern in einem unverschlossenen

Hotelzimmer auf und vermüllten dieses. Als die Beiden das Hotel wieder verlassen

wollten, wurden sie von Angestellten des Hotels angesprochen. Die Polizei wurde

verständigt. Noch vor Eintreffen der Beamten versuchten beide Personen zu

fliehen. Dem jungen Mann gelang die Flucht. Eine Angestellte konnte die

Begleiterin des Mannes festhalten. Diese schlug daraufhin mit ihrer Hand gegen

den Kopf der Hotelbediensteten. Dadurch wurde die 23-jährige Angestellte leicht

verletzt. Der Täterin gelang daraufhin ebenfalls die Flucht.

Beide Personen flüchteten zu Fuß in Richtung Kupferbergterrasse. Sie wurden

durch die Hotelangestellten wie folgt beschrieben:

1.Person: Junger Mann, ca. 190 cm groß, ca. 30 Jahre, lange braune Haare,

Mittelscheitel, führte einen E-Scooter mit sich.

2.Person: Junge Frau, ca. 160 cm groß, lange braune Haare, ca. 25 Jahre, rote

Tasche.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer

sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit

der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Anwohner hören Schüsse – Übung der US Armee

Mainz-Lerchenberg (ots) – Am frühen Mittwochmorgen, gegen 04:00 Uhr, gingen bei

der Mainzer Polizei mehrere Notrufe von Bewohnern aus Mainz-Lerchenberg

Mainz-Finthen und Ober-Olm ein. Alle Anrufer gaben an, Schussgeräusche aus dem

Bereich Ober-Olmer Wald gehört zu haben. Einige sprachen von

Maschinengewehrsalven. Die Polizei suchte den Bereich mit starken Kräften ab.

Vor einem Übungsgelände der US Armee, zwischen Flugplatz Mainz-Finthen und

Ober-Olmer Wald, trafen Polizeikräfte auf vier Angehörige der amerikanischen

Militärpolizei. Diese gaben an, zur Vorbereitung auf einen baldigen

militärischen Einsatz Schießübungen auf dem Gelände durchgeführt zu haben. Die

Übungen dauern noch bis zum Nachmittag des heutigen Tages.

Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Bingen, 08.02., Carl-Puricelli-Platz, 22:07 Uhr. Ein Mann meldete eine stark alkoholisierte Person, die sich in ihr Fahrzeug gesetzt und versuchte hatte, dieses zu starten. Die Beamten konnten den 36-Jährigen antreffen, das Auto hatte er noch nicht bewegt. Er hatte einen deutlichen Atemalkohol. Auf Ansprache reagierte er sehr aggressiv und musste mehrmals aufgefordert werden, sich zu beruhigen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeuge gesucht

Bingen, 08.02., Osterbergstraße, 16:22 Uhr. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte (vermutlich) beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Audi A6 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Zeugen-Hinweise.