St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Firmengebäude – Zeugen gesucht

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag

brachen bisher unbekannte Täter in ein Firmengebäude am Lußhardthof ein. Die

Täter überstiegen zunächst einen Zaun und versuchten mehrere Türen und Fenster

aufzuhebeln. Schließlich gelangten die Unbekannten durch ein Fenster in das

Objekt und entwendeten daraus einen Fernseher. Die genaue Schadenshöhe ist

derzeit noch unbekannt und wird im Laufe der Ermittlungen wegen

Einbruchsdiebstahls weiter geklärt. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang etwas

Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier

Wiesloch unter 06222/5709-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf Supermarktparkplatz – Unfallverursacher und Zeugen gesucht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr kam es auf

dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße zu einem

Unfall zwischen einer bisher unbekannten Fahrzeugführerin und einem 16-jährigen

Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte das Fahrzeug aus einer Parklücke

aus und übersah den 16-Jährigen, vorbeifahrenden Fahrradfahrer. Dieser stürzte

in der Folge zu Boden. Nachdem sich die Fahrerin kurz nach dem Wohlbefinden des

Jugendlichen erkundigt hatte, fuhr sie ohne weiteren Personalienaustausch davon.

Der Radfahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen in Form von

Prellungen, welche sich erst einige Stunden später bemerkbar machten. Das

Polizeirevier Wiesloch sucht jetzt nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet

haben. Es soll sich hierbei um eine ca. 60 bis 70-jährige Frau gehandelt haben,

welche in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Mannes war. Die Unfallfahrerin

selbst oder Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter Täter verschafft sich Zutritt in Einfamilienhaus und entwendet hochwertigen Schmuck – Zeugen gesucht

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Im Zeitraum von Donnerstag, 03.02.22

14:00 Uhr bis Samstag, 05.02.2022 12 Uhr verschaffte sich ein bislang

unbekannter Täter unbemerkt durch gewaltsames Einschlagen einer Fensterscheibe

widerrechtlich Zutritt in ein Einfamilienhaus. Hierbei entwendete er mehrere

hochwertige Schmuckstücke im Gesamtwert von ca. 2000,- EUR. Es liegen derzeit

keinerlei Täterhinweise vor. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit

dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Weinheim-Oberflockenbach: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen!

Weinheim-Oberflockenbach (ots) – Zu einem versuchten Einbruch kam es zwischen

Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 12 Uhr, in der Götzstraße in Oberflockenbach.

Bislang unbekannte Täter hebelten eine Holztür, welche zur Rückseite des Hauses

führte, auf und gelangten so in den Garten des Anwesens. Ohne jedoch einen

Versuch zu unternehmen in das Hausinnere einzudringen, flüchtete die Täterschaft

in unbekannte Richtung.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Handgreifliche Auseinandersetzung auf dem Lidl-Parkplatz – 31-Jähriger schwer verletzt; Polizei sucht dringend weitere Zeugen

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag gegen 17:45 Uhr wurden Polizei

und Rettungskräfte verständigt, nachdem auf dem Lidl-Parkplatz in der

Steinsbergstraße zwei Männer lautstark in Streit geraten waren und einer der

beiden verletzt am Boden liegen geblieben war.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Sinsheim wurde ein

31-Jähriger bereits durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Sein 29-jähriger

Kontrahent war unverletzt und wartete vor Ort. Ersten Erkenntnissen zufolge kam

es zwischen den beiden Männern, aus bislang nicht geklärter Ursache, zu einem

Streitgespräch, das im weiteren Verlauf in einer körperlichen Auseinandersetzung

endete. Der 31-Jährige wurde hierbei schwer verletzt, stürzte zu Boden und

verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Er wurde mit einem hinzugerufenen

Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Offenbar wurden mehrere Personen auf die

Streitigkeiten aufmerksam, entfernten sich aber noch vor Eintreffen der

Einsatzkräfte wieder von der Tatörtlichkeit.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der

Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel.: 07261 6900

zu melden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Gruppe von Unbekannten angegriffen und mit Steinen beworfen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Freitagabend wartete eine vierköpfige

Gruppe, im Alter von 15 Jahren bis 19 Jahren im Bereich Händelstraße an der

dortigen Straßenbahnhaltestelle. Gegen 22 Uhr erschien auf der

gegenüberliegenden Straßenseite eine 15-köpfige Gruppe junger Männer, die

plötzlich und unvermittelt anfingen, Steine in Richtung der vierköpfigen Gruppe

zu werfen. Hierbei wurde ein 16-Jähriger am Oberkörper getroffen und leicht

verletzt. Eine medizinische Behandlung war glücklicherweise nicht erforderlich.

Sofort verständigten die Vier die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor

Ort ergriffen dann mehrere Angreifer die Flucht. Während ein Teil der Personen

noch an Ort und Stelle angetroffen werden konnte, wurde ein anderer Teil der

zwischen 16 und 19 Jahre alten Männer an der Ecke Multring/ Cavaillonstraße

vorläufig festgenommen. Zwei weitere Angreifer kehrten wenig später von selbst

zur Tatörtlichkeit zurück. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch vollkommen

unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim.

Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis: PKW überschlägt sich mehrfach – 20-Jähriger bleibt unverletzt

Neckarbischofsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagabend gegen 19:45 Uhr

befuhr ein 20-Jähriger mit seinem BMW die B292 von Waibstadt kommend in Richtung

Helmstadt, als die Regelsysteme des Wagens plötzlich ausfielen und er in Höhe

der Einmündung B292/ L549 ins Schleudern geriet. Der 20-Jährige verlor folglich

die Kontrolle über das Fahrzeug, kam links von der Fahrbahn ab und fuhr eine

dortige Böschung hinauf. Anschließend überschlug sich der Wagen mehrfach, bevor

er letztendlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der 20-Jährige blieb

glücklicherweise unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste

abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von

rund 8000 Euro. Die Hintergründe für den Ausfall der elektronischen Regelsysteme

sind derzeit noch unklar.

Helmstadt-Bargen / Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden mehrere Kennzeichen

Helmstadt-Bargen (ots) – Im Zeitraum vom 30.01.2022 bis zum 05.02.2022

entwendeten bislang unbekannte Täter an fünf Autos, die auf einem Firmengelände

in der Flinsbacher Straße abgestellt waren, die dazugehörigen Autokennzeichen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 350 Euro. Der

Polizeiposten Waibstadt sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im

Bereich der Flinsbacher Straße gemacht haben und bitte diese, sich unter der

Telefonnummer 07263/5807 zu melden.

Graben-Neudorf/Schwetzingen: 29-Jähriger nach Betrügereien festgenommen

Graben-Neudorf/Schwetzingen (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von

Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Samstagmorgen ein

29-Jähriger wegen mehrerer Betrugsdelikte dem Haftrichter beim zuständigen

Amtsgericht vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen. Die

Polizei nahm den Tatverdächtigen am Freitagmittag in Schwetzingen bei der

Abholung von betrügerisch bestellten Waren fest.

Dem 29-jährigen Asylbewerber aus Benin, Afrika, werden unter anderem

gewerbsmäßiger Warenkreditbetrug und Urkundenfälschung vorgeworfen. Gemeinsam

mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe ermittelte das Kriminalkommissariat

Bruchsal 120 Fälle, in denen der Mann online Produkte unter einem falschen Namen

auf Rechnung bestellte ohne für die erhaltene Ware zu bezahlen.

Bei den Onlinehändlern gab er offenbar falsche Personalien an und erstellte sich

mehrere Konten auf unterschiedliche Namen. Über viele Monate hinweg ließ er sich

vor allem Elektroartikel, aber auch Kleidung, Mobiliar und Spielzeug zusenden,

ohne die entstandenen Rechnungen zu begleichen.

Mutmaßlich veräußerte er einen Teil der Bestellungen weiter und sendete den

Erlös teilweise an seine Verwandten in Afrika.

Die Schadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Kontrolle über das Fahrzeug verloren und drei Autos und zwei Laternen beschädigt.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Weil der die Kontrolle über sein

Fahrzeug verloren hatte, beschädigte ein 82-jähriger Autofahrer am Freitagmorgen

in Schwetzingen drei geparkte Autos und zwei Laternen. Gegen 8.30 Uhr, kurz nach

dem Einfahren auf den Parkplatz eines Krankenhauses in der Bodelschwinghstraße

verwechselte der Mann das Gaspedal mit dem Bremspedal und beschleunigte seinen

Audi. Dabei streifte er zunächst einen geparkten BMW, rammte anschließend eine

Laterne und prallte schließlich gegen eine weitere Laterne und einen geparkten

Kia. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde letztendlich auch ein dort

abgestellter VW in Mitleidenschaft gezogen.

Der Senior zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in der Notaufnahme des

Krankenhauses untersucht und medizinisch versorgt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unter Alkoholeinfluss Unfälle gebaut und abgehauen

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mehrere Unfälle verursachte am frühen

Sonntagmorgen in Wiesloch eine 41-jährige Autofahrerin und flüchtete

anschließend von der Unfallstelle.

Kurz nach 1 Uhr nahmen die Beamten im Polizeirevier Wiesloch zunächst einen

lauten Knall und anschließend einen laut aufheulenden Motor wahr. Direkt im

Anschluss daran meldete eine Zeugin, dass es in der Hesselgasse gerade zu einem

Verkehrsunfall gekommen war und der Unfallverursacher von der Unfallstelle

flüchtete. Bereits bei Verlassen der Dienststelle konnten die Beamten in

geringer Entfernung einen unfallbeschädigten Fiat ausmachen, der in der

Gerbersruhstraße/Ecke Schloßstraße gerade einparkte. Dieser konnte aufgrund der

Zeugenaussage als das unfallverursachende Fahrzeug identifiziert werden. Am

Steuer saß eine Frau, die beim Verlassen ihres Fahrzeugs stark schwankte. Als

die Beamten die 41-jährige Frau auf den Unfall ansprachen, bemerkten sie

deutlichen Alkoholgeruch in deren Atemluft. Ein Alkoholtest gelang der Frau auch

nach mehreren Versuchen nicht. Sie wurde zunächst zum Polizeirevier gebracht, wo

der Frau schließlich doch ein Test gelang, der rund 2,3 Promille ergab. Ihr

wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Bei einer anschließenden Nachschau konnte festgestellt werden, dass die

41-Jährige insgesamt drei Kollisionen verursacht hatte. Zum einen hatte sie in

der Hesselgasse einen geparkten Mercedes gestreift und auf der

gegenüberliegenden Straßenseite hatte sie eine Laterne beschädigt. In der

Gerbersruhstraße war sie noch gegen eine Baumeinfassung gefahren, sodass diese

beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf mindestens 7.000 Euro geschätzt.

Gegen die Frau wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

ermittelt. Ihr Führerschein wurde zu den Akten genommen. Sie muss nun mit dem

Entzug ihrer Fahrerlaubnis rechnen.

Walldorf/BAB 6: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, hoher Sachschaden

Walldorf/BAB 6 (ots) – Bei einem Auffahrunfall am frühen Sonntagnachmittag auf

der A 6 bei Walldorf entstand erheblicher Sachschaden. Eine 37-jährige Frau war

kurz nach 14 Uhr mit ihrem BMW auf der BAB in Richtung Heilbronn unterwegs. Am

Autobahnkreuz Walldorf wollte sie auf die A 5 in Richtung Karlsruhe wechseln.

Auf dem Verzögerungsstreifen musste sie verkehrsbedingt bremsen. Eine

nachfolgende 28-jährige Mercedes-Fahrerin bremste ihr Fahrzeug zwar noch stark

ab, konnte es jedoch aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser

Fahrbahn nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen, fuhr dem BMW auf und schob

diesen auf einen weiteren Mercedes auf. Der Mercedes der 28-Jährigen war nicht

mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund

15.000 Euro geschätzt. Die Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben

unverletzt.

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis: Einbrecher bezahlt Beute

Altlußheim (ots) – Bereits am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr, verschaffte sich

ein Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Ladengeschäft in der Hauptstraße und

„zahlte“ anschließend seine Beute. Der Unbekannte hebelte die Eingangstür des

Geschäfts auf, schaute sich um und entnahm sodann eine Getränkedose aus einem

Kühlschrank. Erstaunlicherweise hinterlegte er anschließend zwei Euro auf einem

Tisch, zeigte seine Beute in die Überwachungskamera und verließ den Laden

wieder. Der Polizeiposten Altlußheim sucht nun Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können und

bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06205/31129 zu melden.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Unfall verursachte ein unbekannter

Autofahrer in der Zeit zwischen Mittwoch, 02.02.2022 und Freitag, 04.02.2022 in

Eppelheim. Der unbekannte streifte beim Vorbeifahren oder Ein- oder Ausparken

eine in der Spitalstraße am Fahrbahnrand abgestellten Citroën. Anschließend fuhr

er davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 1.500 Euro zu

kümmern.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise

zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden an Bäckereifiliale, Unfallverursacher flüchtig – Zeugen gesucht

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am frühen Sonntagvormittag gegen 5 Uhr kam

es an der Einmündung Schwetzinger Straße/Heidelberger Straße zu einem

Verkehrsunfall, bei dem nach derzeitigen Kenntnisstand ein Sachschaden von

mindestens 15.000 Euro entstand. Ein Ford, welcher die Heidelberger Straße in

Richtung Schwetzinger Straße befuhr, war vermutlich aufgrund überhöhter

Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und zunächst mit einer

Baustellenabsperrung und einem Verkehrsschild kollidiert. Danach schleuderte das

Fahrzeug über die Schwetzinger Straße in eine Bäckereifiliale. Trotz starker

Beschädigungen am PKW konnte der Fahrzeugführer seine Fahrt fortsetzen und

verließ die Unfallstelle, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern.

Durch einen Zeugenhinweis und weiteren Ermittlungen der Polizistinnen und

Polizisten konnte wenig später ein 20-jähriger Tatverdächtiger und ein stark

beschädigter Ford in der Nähe der Unfallörtlichkeit festgestellt werden. Der

Mann war alkoholisiert und musste die Beamtinnen und Beamten daher auf die

Dienstelle begleiten, um dort eine Blutprobe abzugeben. Die Polizei ermittelt

nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und Verdacht der

Straßenverkehrsgefährdung. Das Fahrzeug soll Zeugen bereits vor dem Unfall mit

überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet Walldorf aufgefallen sein. Zeugen,

welche Hinweise auf das Fahrzeug, den Fahrer oder den Unfallhergang geben

können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4222 beim Verkehrsdienst

Mannheim zu melden.