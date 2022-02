Mannheim-Friedrichsfeld: LKW von Fahrbahn abgekommen – Bergung mit Kran // Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots) – Nachdem am Montagmittag ein LKW auf der Friedrichsfelder

Landstraße von der Fahrbahn abkam, sind die Bergungsarbeitet nun abgeschlossen.

Die Friedrichfelder Landstraße ist wieder uneingeschränkt befahrbar. Genaueres

über die Unfallursache bedarf weiterer Ermittlungen.

Mannheim-Neckarau: 15.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Mannheim (ots) – Am Samstag, gegen 16:15 Uhr, kollidierte ein 56-jähriger

Nissan-Fahrer mit einer 45-jährigen Mercedes-Fahrer, nachdem diese auf der

Neckarauer Straße eine Gefahrenbremsung wegen über die Straße rennender Kinder

durchführen musste. Die Mercedes-Fahrerin war in Richtung Innenstadt unterwegs,

als sie abbremsen musste. Der hinterherfahrende Nissan-Fahrer erkannte die

Gefahrensituation zu spät und fuhr der 45-Jährigen ins Heck. Durch den

Zusammenstoß wurde der Nissan so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden

musste. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Insgesamt entstand ein

Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Mannheim-Friedrichsfeld: LKW von Fahrbahn abgekommen – Bergung mit Kran

Mannheim (ots) – Am Montagmittag, gegen 13 Uhr, kam ein LKW-Fahrer auf der

Friedrichsfelder Landstraße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und

fuhr sich fest. Da der LKW mittels Kran geborgen werden muss, ist die

Friedrichsfelder Landstraße derzeit voll gesperrt. Die Vollsperrung dauert

voraussichtlich bis 15:30 Uhr an.

Mannheim-Innenstadt: Taschendiebe entwendeten Smartphone – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Zwei unbekannte Männer sprachen am Samstagabend einen

54-Jährigen bei T 2 an und fragten diesen nach einer Zigarette. Im Verlauf des

Gesprächs verhielten sich die beiden Männer sehr aufdringlich und berührten den

Angesprochenen ständig. Nachdem die Situation sich auflöste und die

aufdringlichen Männer bereits geflüchtet waren, bemerkte der 54-Jährige das sein

Smartphone aus der Hosentasche entwendet wurde. Das Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem

Zusammenhang nach Zeugen.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

1.Männlich, ca. 32 Jahre alt, ca. 1,76 m groß, normale Statur, bekleidet mit

hellblauem Jogginganzug mit Kapuze, auffällige Rötung um das rechte Auge ähnlich

eines Ausschlags

2.Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 1,76 m, kräftige Statur, bekleidet mit weißem

Oberteil

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 12580 zu melden.

Mannheim-Sandhofen: Rollerfahrer geht trotz Sturz nach Kollision mit Pkw flüchtig – Zeugen gesucht

Mannheim- Sandhofen: (ots) – Am Samstag, den 05.02.22 um 15:10 Uhr kollidierte

der Fahrer eines Skoda beim rückwärtigen Ausparken auf dem Ikea Parkplatz in

Mannheim Sandhofen mit einem vorbeifahrenden Roller. Der unbekannte Rollerfahrer

kam infolge des Zusammenstoßes zum Sturz, richtete sich aber umgehend wieder auf

und flüchtete vom Unfallort ohne seiner Pflicht, als Unfallbeteiligter an der

Örtlichkeit zu verbleiben. Laut Unfallverursacher soll es sich bei dem Fahrer

des schwarzen Rollers augenscheinlich um einen Jugendlichen handeln, der zum

Unfallzeitpunkt eine schwarze Jogginghose sowie einen schwarzen Helm trug.

Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier

Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621 77769-0.

Stadtgebiet Mannheim, Speyer, Ketsch, Viernheim: 33-jähriger und 49-jährer Mann wegen Wohnungseinbruchdiebstählen in Untersuchungshaft

Mannheim, Speyer, Ketsch, Viernheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der

Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehle gegen einen 49-jährigen italienischen Staatsangehörigen und einen

33-jährigen serbischen Staatsangehörigen erlassen.

Die beiden Männer sind verdächtig, im Zeitraum zwischen dem 22.04.2020 und dem

04.11.2021 im Stadtgebiet von Mannheim sowie in Speyer, Ketsch und Viernheim

arbeitsteilig Wohnungseinbruchdiebstähle mit übereinstimmendem Modus Operandi

begangen zu haben.

Der 49-Jährige soll aufgrund seiner Tätigkeit in einer Gartenanlage und als

Fahrer eines Möbelhauses durch Auskundschaften die jeweiligen Wohnungsobjekte

bestimmt haben.

Die Tatverdächtigen sollen sich durch Aufhebeln der Wohnungstür oder durch

Abknicken des Türschlosses mit speziellem Werkzeug Zugang zu den Wohnungen

verschafft und insbesondere Schmuck, Münzen, Uhren, hochwertige Damenhandtaschen

sowie Bargeld entwendet haben.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen konnten der 49-Jährige in Mannheim und der

33-Jährige in Mönchengladbach in ihren jeweiligen Wohnungen festgenommen werden.

Beide wurden beim jeweiligen Haft- und Ermittlungsrichter der Amtsgerichte

Mannheim und Mönchengladbach zur Eröffnung der Haftbefehle vorgeführt. Der

49-Jährige ist dringend verdächtig, an 15 Taten und der 33-Jährige an zwei Taten

beteiligt gewesen zu sein. Beide wurden nach der Vorführung in getrennte

Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Ein dritter 44-jähriger in Mannheim geborener Tatverdächtiger befindet sich

bereits seit November 2021 wegen des dringenden Verdachts der Beteiligung an

zwei Taten in Untersuchungshaft.

Bei den Taten entstand ein Gesamtschaden von über 160.000 EUR.

Ob den Tatverdächtigen weitere Taten nachgewiesen werden können, ist Gegenstand

der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Fachdezernats

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Mannheim-Neuhermsheim: Einbruchversuch in Reihenhaus – Zeugen gesucht!

Mannheim-Neuhermsheim (ots) – Zwischen Freitag, 18:30 Uhr, und Samstag, 08:30

Uhr, wurde versucht in ein Reihenhaus in der Franz-Conrad-Linck-Straße

einzubrechen. Bislang unbekannte Täter versuchten sich über die Eingangstüre

Zugang zum Inneren des Hauses zu verschaffen, was misslang. Ob die Täter bei

ihrem Vorhaben gestört wurden, ist derzeit, ebenso wie die Fluchtrichtung,

unbekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-174-3310, zu

melden.

Mannheim-Neckarau: 15-Jähriger verursacht beim Ausparken Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim-Neckarau (ots) – Am Sonntagvormittag verursachte ein 15-Jähriger im

Stadtteil Neckarau einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der

Jugendliche versuchte gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Strandbads im

Strandbadweg, einen Ford auszuparken. Dabei stieß er gegen einen VW und einen

Kia, die ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellt waren. Der Sachschaden wird auf

rund 20.000 Euro geschätzt. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war der 15-Jährige

aufgrund seines Alters natürlich nicht. Wie er an die Schlüssel des Fahrzeugs

gelangte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der Jugendliche sieht nun einer

Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen, zudem erwartet ihn ein

Bußgeld wegen der Verursachung eines Verkehrsunfalls.

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unwetter über Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntag zog eine Unwetterfront

mit orkanartigen Böen und Starkregen über den Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Mannheim. Im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 2 Uhr kam es dabei

zu 47 Polizeieinsätzen. Auch die Feuerwehren Heidelberg, Mannheim und im

Rhein-Neckar-Kreis hatten zahlreiche Einsatzlagen zu bewältigen. Es waren

zahlreiche Bäume umgestürzt, Äste und Dachziegeln herabgefallen und durch die

Wassermassen wurden Kanaldeckel herausgehoben. Der entstandene Sachschaden lässt

sich derzeit noch nicht abschätzen.

In Mannheim-Wallstadt, Mannheim-Sandhofen und Schwetzingen

wurden mehrere Fahrzeuge durch umgestürzte Bäume beschädigt.

wurden mehrere Fahrzeuge durch umgestürzte Bäume beschädigt. In Ladenburg waren Bäume auf ein Auto sowie ein Wohnhaus

gestürzt. Dabei wurden auch Stromleitungen in Mitleidenschaft

gezogen, sodass es zu einem kurzzeitigen Stromausfall während

der Aufräumarbeiten kam.

gestürzt. Dabei wurden auch Stromleitungen in Mitleidenschaft gezogen, sodass es zu einem kurzzeitigen Stromausfall während der Aufräumarbeiten kam. In Heidelberg-Bergheim wurden die Schaufenster eines

Ladengeschäfts beschädigt.

Ladengeschäfts beschädigt. Aufgrund Starkregens wurden in Schwetzingen in der Karlsruher

Straße sowie im Odenwaldring mehrere Gullydeckel aus dem Boden

gehoben und die Fahrbahn teilweise überflutet. Bis zur

Störungsbeseitigung mussten vorübergehende Verkehrssperrungen

eingerichtet werden.

Straße sowie im Odenwaldring mehrere Gullydeckel aus dem Boden gehoben und die Fahrbahn teilweise überflutet. Bis zur Störungsbeseitigung mussten vorübergehende Verkehrssperrungen eingerichtet werden. Auf der A 5 bei Weinheim verunfallte ein Verkehrsteilnehmer

aufgrund Aquaplanings, das sich wegen des starken Regens

gebildet hatte.

aufgrund Aquaplanings, das sich wegen des starken Regens gebildet hatte. Gegen 22.30 Uhr kam ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer auf der K

9702 (Grenzhöfer Weg) von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein

Verkehrszeichen, da er sich aufgrund eines Blitzeinschlags

erschrocken hatte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und

musste im Krankenhaus behandelt werden.

Ab 2 Uhr morgens beruhigte sich die Wetterlage und es kam zu keinen weiteren

Vorkommnissen.

Mannheim-Waldhof: Am Bahnhof mehrere PKW aufgebrochen – Zeugen gesucht

Mannheim-Waldhof (ots) – In der Nacht vom vergangenen Freitag, 18:00 Uhr, auf

Samstag, 09:00 Uhr, schlugen einer oder mehrere bisher unbekannte Täter bei

insgesamt fünf PKW der Marke VW und Daimler-Benz je eine Seitenscheibe ein. Alle

PKW waren ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Bahnhofs MA-Waldhof abgestellt. Es

wurden Wertgegenstände und Bargeld entwendet. Im selben Zeitraum wurde außerdem

aus einem in der alten Frankfurter Straße abgestellten PKW persönliche

Gegenstände entwendet. Ob hier ein Zusammenhang besteht, ist noch nicht klar.

Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldhof unter der Nummer 0621

76254-0 entgegen.