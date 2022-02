Heidelberg: Diebstahl aus Umkleidekabine während eines Fußballspiels; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Ein Fußballspiel im Sportzentrum „Erlenweg“ nutzte am

Sonntagnachmittag, zwischen 15.55 Uhr und 17.45 Uhr, ein bislang unbekannter

Täter, um aus der Umkleidekabine der TSG Rohrbach von insgesamt fünf

jugendlichen Spielern und einem Betreuer fünf teure Handys, zwei Airpods,

Bargeld und mehrere Schlüsselbunde mit geschäftlichen Transpondern zu stehlen.

Der Diebstahlsschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Spieler hatten die Tat nach ihrem Spiel bemerkt und die Polizei gerufen. In

der Halle im Erlenweg, in der sich die Umkleidekabine befindet, fanden noch

weitere Sportveranstaltungen statt. Somit ist es nicht ausgeschlossen, dass der

Täter vor oder nach der Tat jemandem auffiel. Möglicherweise wurde er sogar in

der Kabine erwischt, weshalb zu erklären ist, dass offenbar nicht alle

Kleidungsstücke und diese nur oberflächlich durchsucht wurden.

Informationen zu weiteren Diebstählen, auch bei der gegnerischen Mannschaft, der

SG Oftersheim, liegen den Ermittlern bislang noch nicht vor.

Hinweise bitte an das Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0.

Heidelberg-Rohrbach: Geldbeutel beim Einkaufen gestohlen – Zeugen gesucht

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Einer 86-jährigen Frau wurde am Samstag zwischen 13

und 15 Uhr in einem Supermarkt in der Felix-Wankel-Straße der Geldbeutel aus

ihrer Einkaufstasche gestohlen. Das Fehlen ihres Geldbeutels bemerkte die

Seniorin beim Bezahlen an der Kasse. Im Anschluss erstattete die Frau Anzeige

bei der Polizei. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen

Diebstahls. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Täter geben können, werden

gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg-Rohrbach: Mehrere Pkw zerkratzt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Vermutlich im Tatzeitraum von Dienstag, den 01.02.2022, bis

Freitagabend, den 04.02.2022, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter gleich

vier geparkte Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand. Die Autos standen in der

Viktoriastraße sowie im Kolbenzeil. Der entstandene Sachschaden kann bislang

nicht beziffert. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder möglicherweise

selbst betroffen sind, werden gebeten, sich unter 06221 34180 an die Ermittler

des Polizeireviers Heidelberg-Süd zu wenden.