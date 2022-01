Ehrlicher Finder

Am Mittwoch, den 19. Januar 2022 fand um 06:20 Uhr im Bus der Linie 460 ein 23-jähriger Finder einen Geldbeutel mit über 1.400 Euro Bargeld.

Wer hat den Geldbeutel verloren?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Trotz Bedrohung Handtasche nicht herausgegeben

Am 18.01.2022, gegen 20:40 Uhr, lief eine 23-Jährige über die Bleichstraße in Richtung Pranckhstraße als sie in der Pranckhstraße plötzlich von einem unbekannten Täter angesprochen und unter Vorhalt einer Pistole aufgefordert wurde, ihre Handtasche auszuhändigen. Die 23-Jährige erschreckte sich zunächst. Als sie sich die Pistole jedoch genauer anschaute, zweifelte sie an der Echtheit und gab ihre Tasche nicht her sondern schrie um Hilfe. Daraufhin flüchtete der unbekannte Täter zu Fuß in Richtung Bleichstraße. Die alarmierten und sofort eintreffenden Polizeibeamten konnten den unbekannten Täter trotz intensiver Suche nicht auffinden.

Der Täter war etwa 17 Jahre alt. Er trug eine schwarze Winterjacke mit aufgesetzter Kapuze, schwarze Jeans und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz bzw. einen Schal.

Es ist nicht auszuschließen, dass es sich hierbei um den gleichen Täter handelte, der am 17.01.2022 einem 20-Jährigen die Tasche stahl.

Pressemeldung vom 18.01.2022:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5124263

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom Montag, 17.01.2022, 18:00 Uhr bis zum Dienstag, um 14 Uhr, beschädigten bislang Unbekannte den schwarzen Mercedes Benz, welcher in der Längsaufstellung vor einem Anwesen in der Karl-Kreuter-Straße parkte. Der entstandene Sachschaden an der Frontstoßstange des Mercedes liegt bei ca. 1.000 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zum Unfallverursacher geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:

Meiden Sie sehr enge Parkboxen.

Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben

Ihnen stehenden Fahrzeuge.

Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr.

Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Zwei E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Montag, 17.01.2022, kontrollierten Polizisten um 19:30 Uhr einen E-Scooter-Fahrer in der Mannheimer Straße. Nachdem festgestellt werden konnte, dass der 22-Jährige unter Einfluss von Kokain stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Am Dienstag, 18.01.2022, um 18:23 Uhr kontrollierten Polizeibeamten, ebenfalls in der Mannheimer Straße, ein E-Scooter-Fahrer. Ein Einfluss von Cannabis konnte festgestellt werden, so dass dem 19-Jährigem eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegen beide, unter Drogeneinfluss stehenden, E-Scooter-Fahrern wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Es droht jeweils eine Geldbuße bis zu dreitausend Euro.

In zwei Keller eingebrochen

In der Zeit zwischen dem 10.01.2022, gegen 17:00 Uhr und dem 18.01.2022, gegen 17:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in zwei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Prager Straße ein. Aus einem Keller wurde ein Wäschetrockner und ein Lastenwagen gestohlen. Ob und was aus dem andern Keller gestohlen worden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .