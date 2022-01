Kleiner Junge auf Abwegen Germersheim, Posthiusstraße Dienstag, 18.01.2022, um 10.00

Eine Passantin stellte einen kleinen Jungen in der Posthiusstraße fest, der Barfuß und nur mit Pyjama bekleidet die Welt erkundete. Noch vor Eintreffen der Polizeistreife kam die sich sorgende Mutter hinzu und nahm sich dem Kleinen an. Wie später in Erfahrung gebracht werden konnte, gehe es dem Jungen gut. Er hatte einen unbeobachteten Moment genutzt, um aus der Wohnung zu gelangen.

Zu schweres Gespann für Klasse B Germersheim, Rheinbrückenstraße Dienstag, 18.01.2022, um 9.45 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle in der Rheinbrückenstraße wurde ein 29-jähriger Speyerer mit seinem Gespann mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3500 Kg kontrolliert. Der junge Mann zeigte seinen Führerschein der Klasse B vor. Für sein Gespann hätte er allerdings mindestens die Führerscheinklasse BE benötigt. Den jungen Speyerer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Zur Fortsetzung der Weiterfahrt musste er seinen Anhänger zurücklassen.

Verkehrskontrollen Germersheim, Rülzheim und Bellheim Dienstag, 18.01.2022, zwischen 8.00 Uhr und 12.30 Uhr

Bei Verkehrskontrollen im Verlaufe des Vormittags in Germersheim, Rülzheim und Bellheim wurden eine Vielzahl verkehrsrechtlicher Unzulänglichkeiten, u.a.7 Gurtverstöße und 3 Verstöße wegen Handynutzung am Steuer, ein drogenbeeinflusster Verkehrsteilnehmer und ein Verkehrsteilnehmer ohne Führerschein festgestellt.