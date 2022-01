Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Schifferstadt) Unter Drogeneinfluss zur Polizei gefahren

Am gestrigen Mittag, gegen 13:00 Uhr, kommt eine 55-Jährige zu der Polizeiinspektion Schifferstadt, um weitere Angaben zu einer von ihr bereits erstatteten Anzeige zu tätigen. Hierbei wurden bei der Frau Anzeichen auf einen vorherigen Drogenkonsum festgestellt. Nach den Angaben der 55-Jährigen habe sie am Vorabend einen Joint geraucht und eine Schmerztablette eingenommen. Da die Frau mit ihrem Fahrzeug zu der Dienststelle fuhr, wurde dieser zwecks Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt. Gegen die 55-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

B39 bei Dudenhofen – PKW kollidiert mit Baum

Am 18.01.2022 um 21:09 Uhr befuhr ein 46-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim mit seinem PKW die B 39 von Hanhofen in Richtung Dudenhofen. Dabei verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen PKW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Baum entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Da sich Anhaltspunkte für eine medikamentenbedingte Fahruntüchtigkeit des 46-Jährigen ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Römerberg – Diebstahl von Werkzeug aus Kleinbus

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 17.01.2022, 17:30 Uhr, und dem 18.01.2022, 07:30 Uhr, auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem verschlossenen Kleinbus in der Madenburgstraße in Römerberg. Aus diesem entwendeten sie vier Werkzeugkoffer der Marke Hilti inklusive der darin befindlichen Hilti-Geräte. Es handelte sich dabei um einen Schlagschrauber, eine Schlagbohrmaschine, eine Säbelsäge und eine Stemmmaschine, jeweils mit Zubehör. Der entstandene Schaden liegt bei ca. 3500 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise liefern? Die Polizei Speyer bittet um Mitteilung an 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de.