Lixfeld – Stahlkugeln richten Schäden an

Zwei sichergestellte Stahlkugeln mit einem Durchmesse von ca. 1 Zentimeter richtete an einem Einfamilienhaus Schäden in Höhe von mehreren Hundert Euro an. Eine Kugel durchschlug die äußere Scheibe eines doppelt verglasten Fensters, die andere zerstörte eine Schieferplatte an der Außenfassade.

Diese Sachbeschädigungen in der Schelde-Lahn-Straße waren zwischen 19 Uhr am Samstag und 13 Uhr am folgenden Sonntag, 16. Januar. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Öl im Römershäuser Bach – Polizei bittet um Hinweise

Gladenbach (ots) – Die Polizei Biedenkopf ermittelt wegen Gewässerverunreinigung nachdem offenbar eine ölhaltige Flüssigkeit in den Römershäuser Bach gelangte. Die Einbringung der Flüssigkeit muss vor Mittwoch, 12. Januar passiert sein. Spuren einer etwaigen Einleitung deuten auf eine Stelle in der Weidenhäuser Straße hin. Dort gibt es einen Zulauf, der keinerlei Spuren dieser Flüssigkeit im Innern aufwies. Allerdings fanden sich solche Spuren direkt an dem Mauerwerk oberhalb dieses Rohres.

Die Freiwillige Feuerwehr Gladenbach legte am Mittwoch, 12. Januar insgesamt vier Ölsperren, eine in der Weidenhäuser Straße, eine am Südring, eine in der Salzböde bei der Kurtsmühle zwischen Weidenhausen und Erdhausen und schließlich noch eine nahe der Bruchmühle zwischen Erd- und Mornshausen. Auf dem Gewässer war eine deutliche offenbar ölhaltige Spur. Möglicherweise handelte es sich um Benzin oder Diesel oder Altöl. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an den Ermittler für Umweltdelikte bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg – Teile der Beute nach Einbruch gefunden

Von Montag auf Dienstag, 18. Januar, schlugen Einbrecher zwischen 15.30 und 07.55 Uhr mit einem Pflasterstein eine Scheibe ein und stiegen in die Räume eines Vereins in der Rudolf-Bultmann-Straße ein. Sie stahlen zwei Geldkassetten mit Bargeld und einen Schlüsselkasten mit 20 bis 25 Schlüsseln. Der oder die Täter ließen Teile der Beute im Schülerpark hinter zwei Parkbänken ganz in der Nähe der Straße zurück.

Die Kripo Marburg sucht Zeugen des Einbruchs und Zeugen, die eventuell das Zurücklassen der Beute gesehen haben. Bei den sichergestellten Gegenständen handelt es sich um einen grauen Schlüsselkasten und eine blaue Geldkassette. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Einbruch in Büro

Die Kripo Marburg bittet nach einem Einbruch in Büros im zweiten Stock eines Gebäudes in der Universtitätsstraße um sachdienliche Hinweise. Die Tatzeit war zwischen 19.30 Uhr am Montag und 08.30 Uhr am Dienstag, 18. Januar. Der oder die Täter kamen durch die mutmaßlich unverschlossene Hauseingangstür ins Gebäude und brachen dann im zweiten Stock gewaltsam die Tür zu Büros einer Beratungsstelle sowie verschlossene Schreibtischschubladen auf.

Aus den Räumen fehlen zwei Geldkassetten mit einem dreistelligen Geldbetrag sowie eine externe Computerfestplatte. Wer hat eventuell Einbruchsgeräusche gehört und dabei jemanden gesehen? Wem sind fremde Personen im Haus aufgefallen?

Goßfelden – Delle in der Tür – Kombi in der Bahnhofstraße angefahren

(ots) – Am Montag 17. Januar, um 06.25 Uhr, stellte die 35 Jahre alte Fahrerin ihren silbernen Audi Kombi gegenüber von dem Anwesen Bahnhofstraße 3 ab. Als sie um 11.15 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie sofort die Delle in der Fahrertür. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum Verursacher noch zum Hergang, der zum Schaden von mehreren Hundert Euro führte.

Die Bahnhofstraße in Goßfelden ist eine stark frequentierte Straße, sodass sich die Unfallfluchtermittler Hinweise durch Zeugen erhoffen. Wer war zur fraglichen Zeit dort? Wer hat mit der Folge des möglichen Schadenseintritts an dem Kombi einen Vorfall oder ein Fahrmanöver bemerkt? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Polizeikontrollen

Marburg

Nach einem Hinweis durch andere Verkehrskontrolle konnte sich auch die Streife noch von dem in Schlangenlinien fahrenden Auto überzeugen. Bei der Kontrolle am Dienstag 18.01.2022 um 12.10 Uhr, verstrickte sich die 36-jährige Fahrerin in immer mehr Widersprüche. Ihr freiwilliger Alkotest zeigte keinerlei Einfluss von alkoholischen Getränken an. Auch einem Drogentest stimmte die Frau zu. Als sie diesen jedoch versuchte zu manipulieren, veranlasste die Polizei wegen des Verdachts des Drogeneinflusses eine Blutprobe. Die Frau fuhr ihr Auto obwohl sie nach einem rechtskräftigen Entzug des Amtsgerichts derzeit keinen Führerschein hat.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Dienstag 18.01.2022 um 20.30 Uhr, in der Ernst-Lemmer-Straße, bemerkte die Polizei einen deutlichen Alkoholgeruch. Der anschließende Alkotest des 33-jährigen Fahrers zeigte über 1 Promille, sodass die Polizei die Blutprobe veranlasste und die Weiterfahrt untersagte.

Hinterland

Bereits am Donnerstag 13.01.2022 kontrollierte die Polizei Biedenkopf unterstützt durch die Bereitschaftspolizei in Dautphetal-Friedensdorf an der Mittelpunktschule und in der Hainstraße im Umfeld von Schule und Krankenhaus. In erster Linie ging es um die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten. Von den insgesamt gemessenen 76 Fahrzeugen fuhren 27 zu schnell. Keiner hatte die zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich überschritten. Die Polizei ahndete die Verstöße alle mit Verwarnungsgeldern.

Besonders fiel ein 31-jähriger Marburger auf. Bei seiner Kontrolle in der Lahnstraße in Friedensdorf auf. Der Mann war zwar nicht zu schnell, jedoch lieferte der Sound seines Auspuffs ausreichenden Grund für die Kontrolle. Gleich nach dem Anhalten räumte der Mann ein, nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins zu sein und darüber hinaus erst kürzlich Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Der durchgeführte Drogenvortest bestätigte die Aussage mit einer Reaktion auf Amphetamine. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs stellte die Polizei noch ein Kurzschwert sicher. Das Teil steckte zwischen der Rückbank und der Fahrzeugwand eingeklemmt, sodass ein Zugriff vom Fahrersitz durchaus möglich gewesen wäre hinter dem Fahrersitz aufgefunden werden. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg – Unfallflucht auf dem oberen Parkdeck – Hauswand gestreift

Nach den Spuren geht die Polizei derzeit davon aus, dass ein Fahrzeug an der Wand entlangstreifte und die verputzte Isolierung der Hauswand eindrückte. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Der Verursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung.

Der Schaden wurde am Mittwoch, 12. Januar festgestellt. Ein genauerer Unfallzeitpunkt steht nicht fest. Spuren zum verursachenden Fahrzeug gab es bislang nicht. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg bitten um Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Wetter – Sattelzug flüchtet nach Auffahrunfall

An der großen Kreuzung Marburger Straße /Bahnhofstraße kam es am Freitag, 14. Januar, um 14 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Ein Sattelzug mit Anhänger fuhr auf einen weißen Opel Adam auf. An dem Opel entstand ein Schaden von vermutlich mindestens 3.000 Euro. Als die 20-jährige Fahrerin rechts anhielt, fuhr der Lastwagen vorbei und ohne anzuhalten weiter Richtung Frankenberg.

An dem Sattelauflieger war ein offenbar türkisches Kennzeichen angebracht. Der Anhänger hatte eine weiße Plane versehen mit einem dunkelroten Rahmen und einer blauen Aufschrift eines Logistic Services an den Seiten und am Heck. Wer kann Hinweise zu dem Lastwagen geben? Wo hat ein solcher Sattelzug geliefert oder geladen? Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg sind erreichbar unter Tel. 06421 406 0.

Damm – Zaun beschädigt

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag, 17. Januar, zwischen 08.30 und 09 Uhr, in der Fronhäuser Straße ereignete. Dort entstand bei einem unbekannten Fahrmanöver ein Schaden am Zaun des Anwesens Fronhäuser Straße 19.

Zwei Holzlatten des Zauns wiesen Schäden auf, ein Zaunpfosten aus Metall war verbogen und ein Betonsockel zerbrochen. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann nähere Angaben machen? Ein erster Hinweis auf einen Lastwagen führte nicht zur Klärung der Unfallflucht. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Spiegel beschädigt – Tatort: Feldweg

Auf der Fahrt durch den Feldweg zur Niederrheinischen Straße touchierte ein noch unbekanntes Fahrzeug einen geparkten grauen Honda CR-V. An dem SUV entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro am linken Außenspiegel. Der Verursacher flüchtete. Die Unfallflucht war am Dienstag, 18. Januar, zwischen 15.45 und 16 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

