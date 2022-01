Bundespolizei verhaftet europaweit gesuchten 40-Jährigen

Frankfurt-Flughafen (ots) – Am 18.01.2022 verhafteten Bundespolizisten am Flughafen Frankfurt einen 40-jährigen Italiener bei seiner Ankunft aus Rom. Die Staatsanwaltschaft Konstanz suchte seit Dezember 2020 mit europäischem Haftbefehl nach dem Betrüger, der nun schließlich in Italien gefasst und von den italienischen Justizbehörden nach Deutschland ausgeliefert wurde.

Der 40-Jährige soll auf betrügerische Art und Weise mindestens 3 Pkw im Gesamtwert von über 97.000 Euro erlangt haben.

Im April 2019 erwarb er demnach in einem Villinger Autohaus einen Audi Q2 und nahm hierfür einen Kredit auf. Anschließend beglich er allerdings keine der fälligen Raten und behielt das Fahrzeug für sich.

Im Oktober 2020 hatte der Mann bei 2 Villinger Autovermietungen jeweils einen VW Golf angemietet, diese Fahrzeuge aber nach Ablauf des Mietvertrages nicht zurückgegeben. Neben den Betrugsdelikten ließ die Staatsanwaltschaft auch wegen einer mutmaßlichen Körperverletzung mit Haftbefehl nach dem Mann suchen.

Die Bundespolizei führte den 40-jährigen Italiener am 19.01.2022 einem Haftrichter vor. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Quelle: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Dieb beklaut Zugbegleiter

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Im Hauptbahnhof nahm die Bundespolizei am Dienstag 18.01.2022 einen 32-jährigen wohnsitzlosen Mann fest, der gegen 06 Uhr den Zugbegleiter eines im Hauptbahnhof stehenden ICE bestohlen hatte. In einem unbeobachteten Moment nahm der Mann den Koffer des Zugbegleiters aus einem Abteil und verlies unbemerkt den Zug. Als der Zugbeleiter den Diebstahl bemerkte, meldete er sich bei der Bundespolizei.

Aufgrund von Videoaufzeichnungen konnte der Dieb noch am gleichen Tag von einer Streife im Hauptbahnhof erkannt und festgenommen werden. In der Wache wurden bei ihm 2 weiterer Ausweise der Deutschen Bahn AG gefunden, die aus anderen Diebstählen stammten.

Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls wird der Mann heute dem Haftrichter vorgeführt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Frankfurt: Tödlicher Arbeitsunfall

Frankfurt-Seckbach (ots)-(fue) – Am Dienstag 18.01.2022 gegen 14.25 Uhr, fanden auf dem Gelände eines Containerdienstes in der Gwinnerstraße Arbeiten mit einem Bagger statt. Dabei kam ein 44-jähriger Betriebszugehöriger zwischen den Bagger und einen Container.

Der Mitarbeiter wurde dabei eingeklemmt und erlitt erhebliche Verletzungen. Er musste umgehend in ein Krankenhaus verbracht werden. Nur wenig später erlag der 44-Jährige dort seinen Verletzungen. Die Klärung der genauen Umstände dauert zurzeit noch an.

