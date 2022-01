Friedberg: Die Polizei-News

Viel zu schnell – Raser gestoppt

(ots) – Geschwindigkeit ist eine der Hauptursachen von Verkehrsunfällen auf deutschen Straßen. Auch auf den Autobahnen ist das so. Zwar gibt es kein generelles Tempolimit, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit ist jedoch streckenweise limitiert. Neben vorgegebenen Regelungen durch dauerhafte Beschilderungen kann die Verkehrszentrale auch situationsspezifisch die Geschwindigkeit regulieren.

Dies geschieht unter anderem, wenn sich Staus bilden, bei Unfällen, im Falle von Gegenständen auf der Fahrbahn oder ähnlichem. Durch die Zuschaltung von Geschwindigkeitsgeboten an den Verkehrsbeeinflussungsanlagen kann diese vorübergehende Limitierung im Bedarfsfall erfolgen und auch kurzfristig wieder aufgehoben werden, wenn sie nicht mehr erforderlich ist. Im Sinne der eigenen Sicherheit und der Sicherheit aller anderer Verkehrsteilnehmer lohnt es sich daher immer auf die Bestimmungen zur gebotenen Geschwindigkeit zu achten.

Ob der Fahrer eines VW Caddy die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit am Freitag (14.1.) auf der A5 in Richtung Kassel übersah oder ignorierte ist nicht bekannt. Es spielt für die Folgen aber auch keine Rolle. Aufgrund von Nebel schalteten die Mitarbeiter der Verkehrszentrale Hessen die Verkehrsbeeinflussungsanlage kurz vor der Raststätte Reinhardshain ein und reduzierten mit dem Aufleuchten des entsprechenden Verkehrszeichens die Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h. Der 29-Jährige Caddy-Fahrer fuhr deutlich schneller.

Dies fiel einer Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Mittelhessen auf. Die Fahnder setzten sich hinter den Volkswagen und protokollierten die Geschwindigkeitsüberschreitung. Bei dem Zivilwagen handelt sich um ein Spezialfahrzeug, das zur Erfassung von Verkehrsverstößen mit besonderer Kameratechnik ausgestattet ist. Dies machte es den Polizisten möglich, die vom Caddy gefahrene Geschwindigkeit zu erfassen und zu protokollieren. Es mussten in der Spitze 135 Stundenkilometer festgestellt werden, was abzüglich der Messtoleranz eine Überschreitung der gebotenen Geschwindigkeit um 48 km/h bedeutet.

So schalteten die Fahnder schließlich Blaulicht und Martinshorn an und lotsten den Wagen an der Raststätte zu einer Kontrolle heraus. Hier konfrontierten sie den Fahrer mit seinem Fehlverhalten. Müßige Diskussionen gab es nicht, letztlich konnte der Mann sein Fahrverhalten auf dem Video selbst nochmal einsehen. Ihn erwarten 1 Monat Fahrverbot, 2 Punkte in Flensburg sowie 320 EUR Bußgeld.

Bad Vilbel: Wer vermisst sein graues Herrenrad?

(ots) – Fahrräder sind derzeit Mangelware. Viele Händler haben Lieferschwierigkeiten, u.a. aufgrund der großen Nachfrage. Umso schlimmer ist es, wenn das eigene Rad plötzlich verschwindet. Die Polizei in Bad Vilbel fand am Freitag 14.01.2022 gegen 22.40 Uhr ein schönes, aber herrenloses Fahrrad im Weitzesweg in Dortelweil.

Die Beamten nahmen das unverschlossene graue Herrenrad der Marke Schindelhauer Ludwig nahmen die Beamten zur Eigentumssicherung mit zur Dienststelle, wo es bislang auf die Abholung seines Besitzers wartet. Wie das Fahrrad nach Dortelweil kam steht bislang nicht fest. Hinweise auf den Eigentümer nimmt die Polizei in Bad Vilbel unter Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Bad Nauheim: Hotelaußengelände verwüstet – Hinweise erbeten

Zwischen Montagabend (17.1.22, 18 Uhr) und Dienstagmorgen (18.1.22, 8 Uhr) kam es zu einigen Vandalismusschäden im Außenbereich eines Hotels am Elvis-Presley-Platz. Unbekannte hatten im Tatzeitraum mehrere Stühle beschädigt und ein Dutzend Blumenkästen von einer Mauer geworfen. Außerdem wurde der Terrassenbereich durch diversen Abfall, darunter auch zerschlagene Glasflaschen, erheblich verschmutzt.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der messbare Schaden auf mehrere Hundert Euro. Nun ermittelt die Friedberger Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter Tel. 06031/6010.

Karben: Einbruchversuch scheitert

Bei dem Versuch, in ein Friseurgeschäft in der Groß-Karbener Bahnhofstraße einzusteigen, scheiterten Einbrecher in der Nacht von Montag (17.1.22, 20 Uhr) auf Dienstag (18.1.22, 8 Uhr). Im Tatzeitraum hatten der oder die bislang noch unbekannten Täter vergeblich an einer dortigen Eingangstür gehebelt. Diese hielt stand.

Die Straftäter machten sich aus dem Staub; sie hinterließen mehrere Hundert Euro Sachschaden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Bad Vilbel um Hinweise unter Tel. 06101/54600.

