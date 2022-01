Kreis Südliche Weinstraße: „Bitte die WertstoffApp des Landkreises nutzen“

Landau – Wann wird welcher Müll abgeholt? Welche Mülltonne muss morgen auf die Straße? Darüber gibt der WertstoffWegweiser mit den Abfuhrkalendern des Eigenbetriebs WertstoffWirtschaft des Landkreises Südliche Weinstraße Auskunft. Für das Jahr 2022 wurde dieser Anfang Dezember 2021 in allen Amtsblättern der Verbandsgemeinden für die verschiedenen Ortschaften abgedruckt.

Wer kein Amtsblatt erhalten oder keines mehr zur Verfügung hat, kann sich bei seiner Verbandsgemeindeverwaltung einen ausgedruckten Wegweiser mit Kalender abholen, diese sind dort in begrenzter Stückzahl vorhanden.

Noch einfacher geht es allerdings mit der Nutzung der SÜW WertstoffApp. Hier sind nicht nur die Abfuhrkalender einsehbar, sondern die Termine für die Müllabholungen und Leerungen können auch bequem als Erinnerungsmeldung per Push-Benachrichtigung direkt auf dem Smartphone angezeigt werden. Zudem ist es möglich, Termine in bereits auf dem Handy vorhandene Kalender zu importieren und so alles im Blick zu behalten.

Die WertstoffApp kann über den QR-Code oder unter

https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/einrichtungen/eww/wertstoffAPP.php

über den dort angegebenen Link geladen werden und ist für Nutzerinnen und Nutzer kostenlos.

In Kürze wird darüber hinaus eine weitere Möglichkeit zur Verfügung stehen: Die Erinnerungsmeldungen an die Abfuhrtermine können dann auch per E-Mail an die eigene Adresse gesendet werden – auch ohne Installation der App.

Weitere Ergänzungen, wie beispielsweise ein Abfall-ABC, sind ebenfalls in Vorbereitung.