Ludwigshafen: Klassik und Kuchen bei „SO UM 5“ am 16. Januar 2022

Ludwigshafen – Zum Auftakt der Kammermusikreihe im neuen Jahr haben sich Konzertmeisterin Yi-Qiong Pan, Violinistin Stella Sykora-Nawri, Solo-Bratschistin Barbara Giepner und die stellvertretende Solo-Cellistin Rut Bántay zusammengetan, um das Konzertprogramm mit dem Titel „Der Tod und das Mädchen und der Tod“ zu gestalten.

Franz Schuberts Quartett „Der Tod und das Mädchen“ ist eines seiner bekanntesten Kammermusikstücke und ein Meisterwerk von besonderer emotionaler Tiefe. Der zeitgenössische, jüngst verstorbene Komponist Siegfried Matthus nahm sich der Thematik 1997 ebenfalls an und übertrug sie in die Gegenwart. Dabei bezieht er sich nicht nur auf Schuberts Musik, sondern passt das Sujet der heutigen Zeit mit ihren neuen Versuchungen und Abgründen an. Zu Beginn des Konzerts erklingt Schuberts Quartettsatz in c-Moll, der erste Satz eines unvollständig gebliebenen Quartetts. Ein tragischer Vorbote?

Die Kammermusikreihe SO UM 5 wird eigens von Mitgliedern der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz konzipiert und erweitert das Konzertprogramm um kleinere Ensembles, die sich für diese Reihe regelmäßig zum gemeinsamen Musizieren treffen. Für den Konzertbesuch gilt die 2G-Plus-Regel. Der Konzertbesuch ist daher nur mir einem Impf- oder Genesenen-Nachweis, einem amtlichen Ausweisdokument und einem tagesaktuellen, offiziellen Schnelltest möglich. Menschen mit einer Booster-Impfung benötigen keinen Schnelltest. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske besteht während des gesamten Aufenthalts. Kontaktdaten müssen zur etwaigen Nachverfolgung abgegeben werden.

Sonntag, 16. Januar 2022

16.00 Uhr Öffnung der Tageskasse, Kaffee und Kuchen

16.30 Uhr Konzerteinführung

17.00 Uhr Konzertbeginn

Ludwigshafen, Philharmonie

Franz Schubert: Quartettsatz c-Moll, D 703

Siegfried Matthus: „Das Mädchen und der Tod“

Franz Schubert: „Der Tod und das Mädchen“ Streichquartett Nr. 14, d-Moll, D 810

Yi-Qiong Pan, Violine

Stella Sykora-Nawri, Violine

Barbara Giepner, Viola

Rut Bántay, Violoncello

Einzelkarten zum Preis von 14,00 € sind über die Webseite www.staatsphilharmonie.de erhältlich. Jugendliche unter 27 Jahren erhalten die Karten zu allen orchestereigenen Konzertreihen zum günstigen U27-Preis von 7,00 €.

Begleitpersonen von schwerbehinderten Menschen (Ausweis mit Merkzeichen B) haben freien Eintritt.

Mitglieder des Freundeskreises der Staatsphilharmonie sowie Inhaber der Rheinpfalz-Card und der MorgenCard erhalten 10 % Ermäßigung.