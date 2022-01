Unfall mit 1,74 Promille (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Autofahrer in der Nacht zu Sonntag in der Kaiserstraße einen Unfall gebaut. Der 29-Jährige war mit seinem VW Golf in Richtung Kindsbach unterwegs, als er gegen 4.40 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam von seiner Fahrbahn ab, querte die Gegenfahrbahn und krachte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Hyundai. Dieser wurde durch die Wucht des Anstoßes nach hinten geschoben und stieß gegen einen Baum. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Als die Polizeistreife vor Ort ankam, saß der Unfallfahrer auf seinem Fahrersitz. Er roch stark nach Alkohol. Ein Atemtest bescheinigte dem Mann einen Alkoholpegel von 1,74 Promille. Der 29-Jährige wurde zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss damit rechnen, dass er seinen Führerschein für längere Zeit abgeben muss. Und nicht nur das: Vermutlich muss er auch den Schaden aus eigener Tasche bezahlen, weil die Versicherung in der Regel in solchen Fällen nicht “greift”. |cri

Im Streit mit Messer hantiert

Kaiserslautern (ots) – Weil er einen Bekannten mit einem Messer verletzte, wird gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet strafrechtlich ermittelt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hielt sich der amtsbekannte 21-Jährige in der Nacht zu Samstag 08.01.2022 mit 2 Kumpels in einer Privatwohnung im westlichen Stadtgebiet auf, wo sie zusammen Alkohol und Betäubungsmittel konsumierten.

Zu vorgerückter Stunde gerieten sie in Streit, in dessen Verlauf der 21-Jährige auch ein Messer zückte und damit herumhantierte. Sein 26-jähriger Gegenüber wurde dabei oberflächlich an Kopf und Arm verletzt.

Gegenüber den Polizeibeamten gab der 21-Jährige an, er habe sich nur verteidigen wollen, da die beiden anderen ihn angegriffen hätten. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der genauen Abläufe dauern an. |cri

Drei Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots) – Einen “berauschten” E-Scooter-Fahrer hat die Polizei am Samstagmittag im Pfeifertälchen erwischt. Bei der Polizeikontrolle handelte sich der junge Mann aber noch mehr Ärger ein, weil er absichtlich falsche Personalien angab.

Eine Streife hatte den Elektroroller kurz vor halb 1 gestoppt, um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Ausweispapiere hatte er keine bei sich, nannte den Beamten jedoch ohne zu zögern Vor- und Nachnamen sowie sein (angebliches) Geburtsdatum.

Bei der Überprüfung der Personalien konnten die Angaben aber nicht bestätigt werden. Darauf angesprochen, gab der junge Mann zu, einen falschen Vornamen und auch ein falsches Geburtsdatum genannt zu haben.

Weil der 25-Jährige auch drogentypisches Verhalten an den Tag legte, freiwillige Tests vor Ort aber ablehnte, musste er mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Hier konnte der Mann anhand bereits vorliegender erkennungsdienstlicher Bilder zweifelsfrei identifiziert werden.

Er muss nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie falscher Namensangabe mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen. Ob auch noch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzukommt, hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab.

Definitiv eine Strafanzeige kommt auf einen 32-jährigen Mann zu, der am Sonntagabend in der Pariser Straße in eine Verkehrskontrolle geriet. Er legte den Beamten gleich zwei Führerscheine vor – seinen eigenen sowie den seines Bruders. Weil sich bei der Überprüfung Zweifel an der Echtheit des “Dokuments” ergaben und der Mann auch schon mal wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen ist, war die Fahrt für den Mann allerdings beendet. Er musste beide Führerscheine für weitere Überprüfungen sowie die Fahrzeugpapiere und die Zündschlüssel vorläufig abgeben. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Eine Strafanzeige kassierte einige Stunden später auch noch ein E-Scooter-Fahrer, der in der Nacht zu Montag im Burggraben gestoppt wurde. Eine Streife war kurz vor 2 Uhr auf den Rollerfahrer aufmerksam geworden und wollte ihn kontrollieren. Dabei fiel den Beamten die Alkoholfahne des Mannes auf. Laut Atemtest hatte er einen Pegel von 1,4 Promille.

Dem 50-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste den Roller stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. |cri

Streit zieht Anzeige nach sich

Kaiserslautern (ots) – Ein Streit mit seiner Freundin hat einem jungen Mann aus dem Stadtgebiet am Sonntagnachmittag eine Strafanzeige eingebracht. Zeugen hatten gegen 17.40 Uhr die Polizei verständigt, weil sie aus einer Wohnung in der Pariser Straße Hilfeschreie hörten.

Die Polizeistreife konnte die Wohnung ausfindig machen und traf auf einen 27-jährigen Mann und seine Freundin. Sie gaben an, sich lediglich lautstark gestritten zu haben; zu einer körperlichen Auseinandersetzung sei es aber nicht gekommen.

Während die Beamten vor Ort mit den beiden sprachen, entdeckten sie auf einem Tisch ein Glas mit “verdächtigem” Inhalt. Wie sich herausstellte, handelte es sich um Cannabis. Das Glas sowie weitere Utensilien wurden sichergestellt. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

Automat aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Wieder haben sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht (wir berichteten mehrfach). Diesmal brachen die Täter einen Zigarettenautomaten in der Ländelstraße auf. Ein Zeuge meldete am Sonntag den beschädigten Automaten der Polizei.

Die unbekannten Täter brachen mittels eines Hebelwerkzeuges den Scheineinzug auf. Wie viel Bargeld sie erbeuteten, ist noch unklar. Auch Tatzeit steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben am Wochenende ein Fahrrad “Am Heiligenhäuschen” gestohlen. Das Fahrrad wurde am Donnerstag gegen 15 Uhr mit einem Fahrradschloss an einem Zaun in Höhe des Anwesens Nummer 23 befestigt.

Als die Besitzerin am Sonntag gegen 9:40 Uhr zu dem Abstellplatz zurückkehrte, war das weiße Trekkingrad der Marke Stevens verschwunden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |elz

Einbrecher dringen in Autohaus ein

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in der August-Herrmann-Straße in ein Autohaus eingebrochen. Die Diebe brachen ein Rolltor auf und drangen zunächst in die Werkstatt des Unternehmens ein. Sie durchsuchten zwei Spinde, um sich dann in der Verkaufs- und Ausstellungshalle an weiteren Schränken zu schaffen zu machen.

Ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell nicht fest. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem sind Personen oder Fahrzeuge rund um den Messeplatz aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Alarm schlägt Einbrecher in die Flucht

Kaiserslautern (ots) – Am Warmfreibad haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag versucht in eine Sportanlage einzubrechen. Die Täter machten sich an einer Tür zu schaffen, als ein Alarm losging und die Einbrecher in die Flucht schlug. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Wer hat das Auto zerkratzt?

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Hermann-Hesse-Straße ein Auto mutwillig beschädigt. Der Besitzer hatte sein Auto zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 16:15 Uhr in Höhe des Anwesens Nummer 2 abgestellt. In dieser Zeit zerkratzten Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |elz

Abfallbehälter angezündet

Kaiserslautern (ots) – Eine Serie von Bränden hat in der Nacht zum Montag Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf Trab gehalten. Zunächst brannte in der Kurt-Schumacher-Straße ein Abfallcontainer. Kurz nach 3 Uhr brannte ein Mülleimer auf dem Verkehrskreisel in der Alex-Müller-Straße / Morlauterer Straße. Wenig später ging in der Friedenstraße ein Eimer in Flammen auf.

Nochwährend die Löscharbeiten andauerten, ging die Meldung eines weiteren Brandes ein. Im Geranienweg schlugen Flammen aus einem Container für Altkleider. Die Polizei geht aktuell von vorsätzlichen Taten aus und schließt einen Zusammenhang nicht aus.

Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind an den genannten Orten Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat in der Nacht zwischen 3 Uhr und 4:30 Uhr Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf