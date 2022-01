Landau (ots) – Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus kam es am Montag 10.01.2022 gegen 17:15 Uhr in der Fichtenstraße in Landau. Der Pkw kam aus noch nicht abschließend geklärter Ursache auf die Gegenspur. Die 3 Insassen des Pkw sowie eine Passagierin des Linienbusses wurden leicht verletzt. 2 Hunde flüchteten auf die Autobahn, wobei erst 1 Hund eingefangen werden konnte.

Infolge des Zusammenstoßes öffnete sich der Kofferraum des Pkw und 2 sich darin befindende Hunde flüchteten in Richtung auf die Autobahn. Dies hatte den Eingang zahlreicher Notrufe zur Folge.

Einer der beiden Hunde wurde durch eine Polizeistreife eingefangen. Ein weiterer, kleiner und dunkelbrauner Hund ist noch auf der Flucht. Die Richtungsfahrbahn Ludwigshafen war kurzzeitig komplett gesperrt.