Betrunkener Fahrradfahrer landet im Krankenhaus

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag, den 09.01.2022 fuhr um 05:17 Uhr ein 30-jähriger betrunkener Mann mit seinem Fahrrad ohne Helm die Bahnhofstraße entlang. An der Kreuzung zur Ludwigstraße stürzte er, ohne Fremdeinwirkung. Ein durchgeführter Schnelltest ergab einen Atemalkoholwert von 2,34 Promille. Mit einer Kopfplatzwunde wurde er ins Krankenhaus verbracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise Ihrer Polizei: Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem kann die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

Sachbeschädigung an Schule

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Im Zeitraum vom 31.12.2021 bis 09.01.2022 wurde in der Mühlaustraße versucht die Fensterscheibe einer Schule mit einem Gullydeckel einzuwerfen. Die Scheibe ging hierbei nicht zu Bruch. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen-Oppau (ots) – In der Nacht von Samstag 08.01.2022 auf Sonntag 09.01.2022 fand in einer Wohnung in der Edigheimer Straße ein Einbruch statt. Aus der Wohnung wurden 600 Euro Bargeld gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.