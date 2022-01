Ludwigshafen: Stadtnotizen 04.01.2022

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Einblick in die Opernwerkstatt des Pfalztheaters Kaiserslautern

Bei einer Matinee gewährt das Pfalztheater Kaiserslautern am Sonntag, 16.1.2022 um 11.00 Uhr im Gläsernes Foyer der Pfalzbau Bühnen Einblicke in seine Opernwerkstatt und stellt bei dieser Gelegenheit die kommenden Opernproduktionen im aktuellen Spielplan vor. Das musikalische Spektrum reicht in dieser Saison von der Barockoper über die populäre italienische wie auch französische Oper des 19. Jahrhunderts bis zur klassischen Operette.

Auf dem Spielplan stehen dieses Mal:

Die Italienerin in Algier, Oper von Gioacchino Rossini

Der Vogelhändler, Operette von Carl Zeller

Alcina, Oper von Georg Friedrich Händel

Roméo et Juliette, Oper von Charles Gounod

Außerdem kommt im Zuge der engen Kooperation zwischen Theater im Pfalzbau Ludwigshafen und Pfalztheater Kaiserslautern die bitterböse Komödie Schöne Bescherungen von Alan Ayckbourn zur Aufführung.

Pfalztheater-Intendant Urs Häberli bringt gemeinsam mit Generalmusikdirektor Daniele Squeo und Chefdramaturg Andreas Bronkalla dem Ludwigshafener Publikum Wissenswertes zu den Stücken und zu den Inszenierungen nahe. Daneben gibt es musikalische Kostproben mit Ensemblemitgliedern des Pfalztheaters aus den kommenden Opernproduktionen.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Um Anmeldung an der Theaterkasse wird gebeten.

Metzger – Knef: Eine musikalische Begegnung

Zu einer musikalischen Hommage an die Sängerin Hildegard Knef lädt Nicole Metzger am Samstag, 15.1.2022 um 20 Uhr ins Gläserne Foyer der Pfalzbau Bühnen.

In der Jazz-Szene der Metropolregion ist die Sängerin für ihre umwerfende technische Perfektion bestens bekannt. Ihre kühnen und weiten Intervallsprünge in perfekter Intonation sind bewunderungswürdig – und doch klingt alles natürlich und spontan, wie hingezaubert! Dabei bleibt stets die Magie spürbar, die Wärme von Stimme und Persönlichkeit.

Nicole Metzger ist eine Vollblutmusikerin: Ihre Interpretation hat in der ihr eigenen frappierenden Variabilität auch improvisatorische Qualität, was sich u.a. in ihrem großartigen Scatgesang niederschlägt. Die Sängerin bewegt sich seit vielen Jahren auch auf internationalem Parkett und tourt seit 2002 mit ihrem amerikanischen Trio Nicole Metzger & The New York Connection regelmäßig durch die USA und Europa, wo sie Publikum und Kritiker gleichermaßen begeistert.

Gemeinsam mit Jean-Yves Jung (Piano), Jens Loh (Kontrabass) und Jean-Marc Robin (Schlagzeug) widmet sie sich in ihrem aktuellen Konzert dem unverwechselbaren Schaffen der Sängerin Hildegard Knef. Schnell zeigen sich die Berührungspunkte in Stimme und Wesensart der Künstlerinnen. Nicole Metzger versteckt sich nicht hinter dem Original. Kraftvoll tritt sie ein in den Dialog mit der Knef und versucht mit dem außergewöhnlichen Klang ihrer Stimme und der Faszination ihres musikalischen Ausdrucks die Knef zu erkunden, sich ihr anzunähern, sie neu zu entdecken. So bleiben beide ganz bei sich und gleichzeitig verbinden sich die Seelen der beiden herausragenden Künstlerinnen zu einem nostalgischen und doch ganz gegenwärtigen Konzert.

Ein weiteres Konzert findet am Samstag, 5.3.2022 um 20 Uhr statt.

Einheitspreis 19 € / ermäßigt 11 €, Kartentelefon 0621/504 2558