Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 05.01.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Bronzefigur auf Grab entwendet

Bad Dürkheim (ots) – Wie jetzt bekannt wurde, wurde im Zeitraum von 27.12.2021, 12:00 Uhr bis 29.12.2021, 15:00 Uhr eine Bronzefigur von einem Grab auf dem Friedhof am Alten Dürkheimer Weg in Bad Dürkheim durch bislang unbekannte Täter entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Bei Kontrollen Rauschgift aufgefunden

Bad Dürkheim (ots) – Am 04.01.2022 gegen 17:00 Uhr konnte in der Kaiserslautererstraße in Bad Dürkheim bei einer Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden werden. Bei der Personenkontrolle konnten in einer Umhängetasche ein Joint, zwei kleine Dosen Cannabis und eine kleine Tüte Amfetamin festgestellt und sichergestellt werden. Gegen den 34-Jährigen, der keine Angaben machen wollte, wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und sein Fahrzeug wenige Meter von der Kontrollstelle entfernt stand, wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Bei einem 42-Jährigen konnte bei einer weiteren Personenkontrolle am 04.01.2022 vor dem Bahnhof in Bad Dürkheim ebenfalls Betäubungsmittel sichergestellt werden. Im Rahmen der Durchsuchung konnten insgesamt 48 Gramm Haschisch festgestellt und sichergestellt werden. Über die Herkunft der Drogen wollte er keine Angaben machen. Auch gegen ihn wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Bereits am 03.01.2022 konnte durch eine Streife der Bundespolizei ein 27-jähriger syrischer Staatsbürger am Bahnhof in Bad Dürkheim einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte ein Joint und 1,5g Cannabisblüten festgestellt und sichergestellt werden. Auch gegen ihn wird nun wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Bad Dürkheim: Einbruch in Lagerhalle

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum von 30.12.2021, 13:00 Uhr bis 03.01.2022, 08:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Seitentür in die Lagerhalle einer Firma in der Bruchstraße ein. Im Inneren wurden auch mehrere Bürotüren aufgehebelt. Entwendet wurden mehrere Computer-Laptops, ein Scanner sowie eine KFZ-Diagnosegerät. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Bereits in der Nacht vom 20.12.2021 auf 21.12.2021 waren unbekannte Täter in die Halle eingebrochen. Ob ein Zusammenhang besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Ellerstadt: Fensterscheibe beschädigt

Ellerstadt (ots) – Wie jetzt bekannt wurde, wurde im Zeitraum von 29.12.2021, 17:00 Uhr bis 30.12.2021, 15:00 Uhr eine Fensterscheibe an einem Vereinsheim in der Erpolzheimer Straße in Ellerstadt von bislang unbekannten Tätern beschädigt. Die erste Scheibe des doppelt verglasten Fensters wurde vermutlich mit einem Stein eingeworfen. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Grünstadt (ots) – Am Dienstag, 04.01.2021 gegen 23:30 Uhr wurde eine Funkstreife in der Sausenheimer Straße in Grünstadt auf einen 18-Jährigen aufmerksam, welcher daraufhin einer Personenkontrolle unterzogen wurde. Der junge Mann war für die Beamten kein Unbekannter, weshalb er durchsucht wurde. Hierbei konnte eine größere Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Grünstadter wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Weidenthal: Aufhebung der Bahnstreckensperrung zwischen Neustadt und Weidenthal

Weidenthal (ots) – DDie Bahnstrecke zwischen Neustadt und Weidenthal musste in beide Richtungen gesperrt werden. Ursächlich waren Trümmer eines baufälligen Hauses, welche auf die Gleise fielen.

Um 23:14 Uhr wurde die Bahnstrecke wieder freigegeben. Das THW, sowie die Feuerwehr entfernten die Reste der einsturzgefährdeten Hauswand.

