Unachtsames Überqueren der Straße führt zum Unfall

Heidelberg-Bergheim (ots) – Am Sonntagnachmittag 02.01.2022 gegen 15 Uhr überquerte eine aus Richtung Luisenstraße kommende 62-jährige Frau die Bismarckstraße, ohne auf den fließenden Verkehr auf der Straße zu achten. Ein herannahender 23-jähriger Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der Fußgängerin zusammen.

Die 62-Jährige erlitt Frakturen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der gestürzte Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden liegt bei 500 Euro.

Unfall nach Sekundenschlaf

Mannheim (ots) – Am Samstagmittag 01.02.2022 gegen 15:45 Uhr verlor eine 59-jährige Opel-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie befuhr die Mannheimer Straße von Wieblingen kommend in Richtung Edingen-Neckarhausen, als sie kurzzeitig einschlief. Hiernach kam sie nach links von der Fahrbahn ab.

Die Oplefahrerin kollidierte mit einem Verkehrsschild und kam anschließend an einem Baum zum stehen. Durch den Unfall wurde die Opel-Fahrerin schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in die Chirurgie Heidelberg verbracht werden. Der Opel wurde abgeschleppt. Die Fahrerin gelangt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zur Anzeige und musste ihren Führerschein abgeben.

Auffahrunfall mit 12.000 EUR Schaden

Heidelberg-Ziegelhausen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gegen 11:35 Uhr auf der L534 / In der Neckarhelle. Ein 18-Jähriger BMW-Fahrer war auf der L534 aus Neuenheim kommend in Richtung Ziegelhausen Ortsmitte unterwegs, als er verkehrsbedingt abbremsen musste.

Dies bemerkte eine 70-Jährige Dacia-Fahrerin zu spät und fuhr auf das Auto des jungen Mannes auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt rund 12.000 EUR.