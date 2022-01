Geschwindigkeitskontrolle

Lingenfeld (ots) Am Dienstagabend 04.01.2022 führte die Polizei Germersheim eine Geschwindigkeitskontrolle in Lingenfeld durch. In dem Zeitraum zwischen 23-24 Uhr hielt die Polizei insgesamt 8 Verkehrsteilnehmer in der Germersheimer Straße an, da sie zu schnell fuhren.

Das schnellste Fahrzeug wurde mit 55 km/h bei erlaubten 30 km/h (zur Nachtzeit) gemessen. Die Fahrerin muss mit einem Punkt und einem Bußgeld von 115 Euro rechnen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Germersheim-Sondernheim (ots) – Im Zeitraum vom 30.12.21 um 12:00 Uhr bis zum 05.01.22 um 09:00 Uhr sprühten bislang unbekannte Täter mit Sprühfarbe den Schriftzug “Paffi” an eine Umfriedungsmauer eines Wohnanwesens in der Willi-Gutting-Straße in Germersheim OT Sondernheim. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 EUR.

Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.