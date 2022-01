Ludwigshafen: Bedrohung mit Nothammer in der Rhein-Haardtbahn

Ludwigshafen (ots) – Bereits am 15.12.2022 kam es in der Zeit von 14:29-14:44 Uhr in der Straßenbahn Linie 9, Richtung Bad Dürkheim, zu einer Bedrohung durch einen Fahrgast der ein Trekking-Fahrrad mitführte. Der bislang noch unbekannte Mann stieg an der Haltestelle “Zum Guten Hirten” mit einem Fahrrad in die Straßenbahn ein. Als er nach wenigen Minuten seine Maske abzog, geriet er an der Haltestelle “Hans-Warsch-Platz” mit einem anderen, ebenfalls unbekannten Fahrgast in Streit.

Der Mann holte aus der Satteltasche seines Fahrrades einen Nothammer und erhob diesen gegen den Geschädigten. Zu einem Angriff kam es jedoch nicht. Im weiteren Verlauf zeigte er dem Geschädigten den Mittelfinger und entfernte sich in Ruchheim dann mit seinem Fahrrad aus der Bahn. Der Vorfall wurde durch die Leitstelle der RNV an die Polizei gemeldet. Videoaufzeichnungen liegen vor.

Der unbekannte Mann mit dem Nothammer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 60 Jahre alt, groß, eher schlank mit Bauchansatz, graues lichtes Haar. Er trug, bei betreten der Bahn, einen grünen Pullover und eine dunkle lange Hose. Nach wenigen Minuten zog er den Pullover aus. Darunter war er mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Bei dem Fahrrad handelt es sich vermutlich um ein dunkles Trekkingrad mit Satteltasche und Korb auf dem Gepäckträger. Darin beförderte er einen Rucksack.

Weiterhin wird nach dem Geschädigten gesucht:

Es handelt sich hierbei ebenfalls um einen Mann, er trug eine lange dunkle Hose, ein hellblaues Hemd und eine dunkelgrüne Jacke. Auf seinem Kopf trug er eine schwarze Basecap mit gelben Schild und eine schwarze Mund- und Nasenbedeckung. Er führte auch ein Smartphone mit sich, welches silberfarbene Rückseite hatte.

Wer kann Hinweise zu dem Vorfall und den beiden beteiligten Personen in der Rhein-Haardtbahn geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter

Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen (ots) – Am 04.01.2022 kontrollieren Polizeibeamten der Polizeiinspektion 1 um Mitternacht am Adlerdamm ein Auto. Beim Fahrer konnten Hinweise auf einen Drogenkonsum festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest verlief positiv auf THC.

Dem 21-jährigem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Der Fahrer muss mit einem Bußgeld von bis zu 3.000 Euro rechnen. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Unter Drogeneinfluss Unfallflucht begangen

Ludwigshafen (ots) – Am 04.01.2022 beobachteten Zeugen an der Kreuzung am Paul-Kleefoot-Platz, wie um 19:20 Uhr ein Skoda ungebremst in die bevorrechtigte Straßenbahn fuhr. Am Skoda wurden sofort beide Airbags ausgelöst, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. An der Straßenbahn kam es nur zu Sachschaden. Personen wurden hier nicht verletzt. Der Fahrer des Skoda stieg aus und rannte davon.

Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrer um einen 34-jährigen Mann handeln dürfte. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßen konnte der Fahrer bislang nicht angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fahrradfahrer angefahren

Ludwigshafen (ots) – Am 04.01.2022, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Auto auf der Anilinstraße in Richtung Rheinuferstraße. An der Einmündung wollte er nach rechts in die Rheinuferstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einem von links kommenden 30-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der auf dem Fahrradweg der Rheinuferstraße in Richtung Hemshof Kreisel fuhr. Der 30-Jährige stürzte und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, brachen unbekannte Täter In der Zeit zwischen dem 14.12.2021 und dem 15.12.2021 einen Zigarettenautomaten auf, der in der Jakob-Binder-Straße steht. Sie stahlen das darin befindliche Bargeld. Dadurch, dass der Zigarettenautomat vollkommen zerstört worden war, entstand zusätzlich ein Sachschaden in Höhe von knapp 3.000 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Anrufe von falschen Polizeibeamten bei Senioren

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 04.01.2022 wurden der Polizei von Ludwigshafener Senioren 14 Anrufe von falschen Polizeibeamten gemeldet, die zwischen 09:30-13:00 Uhr stattfanden. Die Angerufenen waren zwischen 63 und 95 Jahre alt. Die Anrufer meldeten sich mit zum Beispiel “Kriminalpolizei” oder “Kriminalpolizei Ludwigshafen” oder auch “Kriminalhauptkommissar” oder lediglich mit “Polizeibeamter”.

Danach erklärten sie einem Teil der Senioren, dass in der Umgebung eingebrochen worden sei, die Täter festgenommen worden seien und eine Liste mit ihrem Namen gefunden worden sei. Deshalb sollten die Angerufenen ihr Geld und ihre Wertsachen zusammensuchen und der Polizei übergeben.

Anderen Senioren wurde erzählt, dass in ihrer Wohnstraße ein Überfall stattgefunden habe und sie wurden gefragt, ob sie Wertsachen oder Geld hätten.

Zielrichtung dieser Betrugsmasche ist es immer, Bargeld oder sonstige Wertsachen von den Angerufenen zu erbeuten. Meist wird vorgetäuscht, man wolle die Wertsachen in Sicherheit bringen und ein angeblicher Polizeibeamter wird vorbeigeschickt, um diese sicherzustellen. Aber auch Abwandlungen dieser Masche sind mittlerweile bekannt.

In den Fällen, die am 04.01.2022 der Polizei gemeldet wurden, entstand bei niemandem ein Schaden, da ein Teil der Seniorinnen und Senioren sofort das Telefonat beendeten und der andere Teil den Anrufern sagte, dass sie kein Geld und keine Wertgegenstände besitzen würden, woraufhin die Anrufer auflegten.

Die Polizei weist noch einmal eindringlich darauf hin, bei solchen Anrufen von angeblichen Polizeibeamten oder Kriminalbeamten keine Auskünfte am Telefon zu erteilen und niemandem Geld oder Wertgegenstände zu übergeben. Die richtige Polizei wird sich niemals am Telefon nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorte erkundigen.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden Sie das Gespräch. Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Rufen Sie bitte anschließend Ihre Polizeidienststelle oder die 110 an und erstatten Sie Anzeige. Sind Sie bereits Opfer eines Betrugs geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Zudem hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel.Nr.: 0621 963-1154.

Verkehrsunfall mit Flucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 01.01.2022 um 12:00 Uhr bis zum 03.01.2022 um 14:00 Uhr kam es in der Gräfenaustraße zu einer Unfallflucht beim Ausparken. Es wurde am geparkten grauen BMW die Heckstoßstange und die Kofferraumklappe beschädigt, orangefarbene Lackspuren des Verursachers konnten gesichert werden. Schaden ca. 500 Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Diebstahl von Elektromoped

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 28.12.21, 12:00 Uhr bis zum 31.12.21, 11:30 Uhr kam es in der Maxstraße zu einem Diebstahl von einem dunkelgrauen Elektromoped der Marke Sur-Ron firefly, Schaden ca. 4.000 Euro. Wer kann Hinweise zum Verbleib des Elektromopeds geben?

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Diebstahl zu schützen:

Gutes und sicheres Schloss ist das A und O

Anschließen statt Abschließen

Einfaches Zusammenschließen von Rahmen und Hinterrad reicht nicht aus, da das Zweirad einfach weggetragen werden kann. Deshalb das Zweirad immer an einem festen Gegenstand anschließen, auch wenn das Zweirad nur kurz abgestellt wird.

Gut einsehbaren Abstellplatz wählen

In versteckten Ecken kann ein Dieb in Ruhe und meist unbeobachtet das Schloss aufbrechen. Deshalb das Zweirad an einem für Passanten gut einsehbaren Platz anschließen.

Welche Daten vom Zweirad sollte man aufbewahren:

Bild vom Zweirad machen. Kassenzettel und Rechnung aufheben. Seriennummer aufschreiben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Kelleraufbruch

Ludwigshafen (ots) – Am 04.01.2022 konnte um 16:15 Uhr in der Saarlandstraße festgestellt werden, dass durch bislang Unbekannte zwei Parzellen aufgehebelt wurden. Hierdurch entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Videoaufzeichnung wird gesichert.

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern. Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an das Polizeipräsidium Rheinpfalz, Tel.: 0621-963-1151, www.polizei-beratung.de.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.