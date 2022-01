Sohn bedroht Mutter

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Dienstagvormittag 04.01.2022 gegen 11:15 Uhr, teilt eine in der Hauptstraße wohnhafte 48-Jährige mit, dass sie von ihrem 28-jährigen Sohn geschlagen und bedroht wurde. Auch habe ihr Sohn eine Tür beschädigt. Der 28-Jährige konnte alkoholisiert im Bereich des Friedhofs einer Kontrolle unterzogen werden.

Gegenüber den eingesetzten Beamten gab der Mann an, dass diese Gewalt gegen ihn ausüben sollen. Da sich der 28-Jährige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Abteilung verbracht und dort einem Arzt vorgestellt. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Einbruch in Gartenhaus

Schifferstadt (ots) – Im Zeitraum vom 03.01.2022 (22:00 Uhr) bis 04.01.2022 (21:20 Uhr) sind unbekannte Täter gewaltsam in ein Gartenhaus in der Beethovenstraße eingebrochen. Durch die Täter wurde ein orangefarbenes Fahrrad aus dem Inneren entwendet.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Unfall mit leicht verletzter Person

Limburgerhof (ots) – Ein 51-jähriger PKW-Fahrer fuhr die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und bog an der Anschlussstelle Limburgerhof-Rehhütte nach links auf die L533 in Richtung Schifferstadt ab. Hierbei stieß er mit einer 42-jährigen PKW-Fahrerin zusammen, die von der L533 aus Richtung Waldsee kommend auf die B9 auffahren wollte.

Die 42-Jährige verletzte sich leicht, der 51-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Brennender Altkleidercontainer

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Am Dienstagabend 05.01.2022 gegen 22:00 Uhr, wird ein brennender Altkleidercontainer in der Riedstraße mitgeteilt. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass unbekannte Täter den Inhalt des Containers vorsätzlich in Brand gesetzt haben.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Drei Leichtverletzte und 50.000 Euro Schaden nach Abbiege-Unfall

Römerberg (ots) – Beim Abbiegen einen Unfall verursacht hat am Dienstag um 16:30 Uhr ein 52-jähriger PKW-Fahrer. Der Mann aus Mannheim war auf der Dudenhofer Straße aus Richtung Römerberg unterwegs und wollte nach links auf die B 9 in Richtung Germersheim abbiegen, als er den entgegenkommenden PKW eines 52-Jährigen aus Edenkoben übersah. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander, wodurch die Airbags ausgelöst wurden.

Während sich der Mann aus Mannheim, dessen 44-jährige Frau und 6-jährige Tochter leicht verletzten, blieb der Mann aus Edenkoben unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf circa 50.000 Euro belaufen.