Mannheim: The Sound of Hans Zimmer & John Williams am 03. März 2022

Mannheim – Nachdem The Sound of Hans Zimmer & John Williams 2018 bereits große Erfolge feiern durfte, kehrt die Konzertreihe mit einem neuen Programm zurück. Moderiert von Jan Köppen vereint The Sound of Hans Zimmer & John Williams musikalische Meisterwerke der Kinogeschichte mit Anekdoten aus der Traumfabrik Hollywood in einem einzigartigen Konzerterlebnis, das den großen Themen und Klängen der beiden Ikonen der Filmmusik gewidmet ist.

Am 1. und 2. März 2022 werden die Münchner Symphoniker und der TUMChor in der Alten Oper in Frankfurt die unverkennbare Musik von Hans Zimmer und John Williams zur Aufführung bringen. Am 3. März 2022 ist das Filmmusikspektakel dann im Rosengarten in Mannheim zu erleben. Mit Benjamin Pope übernimmt ein renommierter Dirigent und Filmmusikspezialist die musikalische Leitung und präsentiert gemeinsam mit den Ensembles einen Streifzug durch die beliebtesten Soundtracks der legendären Filmkomponisten – von Star Wars und Harry Potter über Interstellar und Gladiator bis hin Schindler’s Liste, E.T. und vielen mehr.

The Sound of Hans Zimmer & John Williams

Ensembles: Münchner Symphoniker & TUMChor

Leitung: Benjamin Pope

Moderation: Jan Köppen

01.03.2022 + 02.03.2022, jeweils 19.30 Uhr

Frankfurt, Alte Oper

03.03.2022, 19.30 Uhr

Mannheim, Rosengarten

Preise: ab 33,50 € zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: Nationale Tickethotline: 01806-101011 (0,20 Euro/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Min. inkl. MwSt.) und online unter www.tickets-direkt.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen