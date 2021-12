Mannheim: Kurt Krömer – „Die Gönnung steigt“ am 10. Februar 2023

Mannheim – Kurt Krömer hat ein neues Programm geschrieben, mit dem er ab Herbst 2022 auf Tournee geht. Und worum geht es dieses Mal? Wird es lebendige Tiere auf der Bühne geben? Oder einen Feuerschlucker? Und ein Wiedersehen mit Barbara?

Auf all diese Fragen weiß noch niemand eine Antwort. Aber eins ist sicher: es wird was zu lachen geben. Damit alle gesund bleiben. Denn Lachen ist ja bekanntlich die beste Medizin. Und die gönnt Krömer nicht nur sich, sondern auch seinem Publikum. Etwa am 10. Februar 2023 im Rosengarten Mannheim und am 26. Mai 2023 in der Alten Oper Frankfurt.

Allgemeiner Vorverkaufsstart ab Mo, 13.12.2021 bei allen bekannten Stellen

Termin: Kurt Krömer – Die Gönnung steigt

Fr, 10.02.2023, 20 Uhr, Rosengarten Mannheim

Fr, 26.05.2023, 20 Uhr, Alte Oper Frankfurt

Preise: ab 25,- Euro, zzgl. Gebühren der Vorverkaufsstelle

Vorverkauf: Online unter www.eventim.de & www.bb-promotion.com

Frankfurt-Ticket: 069 13 40 400 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf)

und bei den bekannten Vorverkaufsstellen