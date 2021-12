Im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts geht nichts mehr ohne Digitalisierung.

Unternehmer müssen im Internet präsent sein, um weiter wachsen zu können. Dies gilt auch deshalb, weil Online-Kampagnen wesentlich günstiger und effektiver sind als Offline-Kampagnen. Der vielbeschworene ROI-Wert ist unvergleichlich höher.

Doch gutes Online-Marketing hat viele Gesichter. Wir bieten einen Rundblick über die einzelnen Aspekte von Internet-Kampagnen, zeigen die erfolgversprechendsten Konzepte und verweisen auf die Vorteile jeder einzelnen Art der Einflussmöglichkeit von Unternehmen über das Internet.

Was versteht man unter Online-Marketing?

Mit dem Begriff Online-Marketing werden alle Maßnahmen zusammengefasst, die der Kundengewinnung im Internet dienen. Während allgemeines Marketing von Unternehmen auf den Säulen von Preispolitik, Produktpolitik, Kommunikationspolitik und Distributionspolitik basiert, liegt der Schwerpunkt beim Online-Marketing auf der Kommunikationspolitik. Dies ergibt sich aus den Besonderheiten des Internets, bei dem es möglich ist, mit gut geführten Kampagnen potenziell Millionen von Menschen zu erreichen. Online Marketing mit Nabenhauer ist ein Beispiel für Kampagnen, die ausgezeichnet funktionieren und die Verkaufszahlen für Unternehmen dramatisch steigern.

Nicht zuletzt bietet das Internet Unternehmen die Option, die Verkaufsprozesse auf den virtuellen Raum zu erweitern. Die Corona-Pandemie brachte den Online-Shops einen weiteren Schub und Online-Shops verdrängen zunehmend den klassischen Einzelhandel. Der Boom der Online-Shops ist somit die andere Seite der Medaille verödeter Innenstädte.

Verschiedene Arten des digitalen Marketings

Unternehmen möchten gefunden werden, dies gilt für das Internet genauso wie für den analogen Raum. Unternehmer erhöhen ihre Sichtbarkeit und Reichweite zunächst vor allem dadurch, dass sie in den Suchmaschinenergebnisseiten (SERPs) mit möglichst vielen Keywords und Longtails an prominenter Stelle platziert sind. Maßnahmen, die explizit auf die Sichtbarkeit in Suchmaschinen abzielen, werden unter dem Stichwort der Suchmaschinenoptimierung (SEO) zusammengefasst.

Zu SEO gehört eine attraktive Content-Erstellung mit Artikeln, die unter SEO-Gesichtspunkten erstellt wurden, um den Artikel in den SERPs aufgrund seines fesselnden Inhalts, aber auch aufgrund seiner technischen Struktur weit nach oben zu spülen. Durch Suchmaschinen-Advertising (SEA) werden Google und Co. dafür bezahlt, dass die eigenen Artikel für viele Nutzer zu sehen sind. Beides, SEO und SEA, firmiert unter dem Leitmotiv von Suchmaschinen-Marketing (SEM).

Außerdem ist ein Standbein in den sozialen Medien für Unternehmen lukrativ. Social Media Marketing erhöht die Kundenbindung, verbessert den Bekanntheitsgrad und steigert die Relevanz des Unternehmens auch unter SEO-Gesichtspunkten. Der direkte Dialog mit den Kunden ermöglicht es Unternehmen, ihre Wünsche und Bedürfnisse besser kennenzulernen. Die Kritik, die Kunden hier äußern, kann konstruktiv genutzt werden, um Schwachstellen zu beseitigen und Aspekte, die bei Kunden gut ankommen, weiter auszubauen.

Das Social Media Marketing bietet Unternehmen die Option, von der Strahlkraft, die Influencer für ihre Follower haben, zu profitieren. Dabei werden Influencer dafür entlohnt, dass sie in ihren Videos nun mehr oder weniger subtil Werbebotschaften für das eigene Unternehmen verbreiten und seine Produkte ihren Zielgruppen vorstellen. Weitere Aspekte des Online-Marketings sind schließlich Eintrag und Pflege in Verzeichnisse, Social Bookmarking, Blogging sowie Monitoring zur Evaluierung der Wirksamkeit von Online-Kampagnen.

Vorteile von Online-Marketing für das Unternehmen

Ein entscheidender Vorteil des Online-Marketings, eine hohe Effektivität durch geringe Kosten und hohe Wirksamkeit, wurde bereits genannt. Gerade, was die potenzielle Erreichbarkeit angeht, ist das Internet ein Raum unbegrenzter Möglichkeiten, da es Raum und Zeit sprengt und die Welt endgültig zu einem globalen Dorf macht.

Ein weiterer Vorteil ist die Fähigkeit, die Wirksamkeit von Kampagnen mithilfe geeigneter Tools bis ins kleinste Detail zu messen. Kampagnen, die zünden, können dadurch ausgebaut werden, und Kampagnen, die noch nicht so gut beim Kunden ankommen, verbessert oder ersetzt werden.

Durch den direkten Kontakt haben Unternehmen das Ohr am Kunden und können ihre Kundenpalette gezielter auf Kundenbedürfnisse zuschneiden. Da sich je nach Plattform unterschiedliche Zielgruppen im Internet tummeln, können die eigenen Inhalte den Zielgruppen angepasst zu werden, um jede einzelne Zielgruppe so anzusprechen, dass diese für das Unternehmen begeistert wird.