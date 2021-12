Unter Drogen am Steuer

Oberursel (ots) – Am Donnerstagmittag 23.12.2021 gegen 12:50 Uhr wurde ein 27-jähriger Autofahrer aus dem Main-Taunus-Kreis durch Beamte der Polizeistation Oberursel einer Kontrolle unterzogen. Während der Verkehrskontrolle gab es Hinweise, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Zudem konnte im Fahrzeuginnenraum eine kleine Menge Cannabis aufgefunden werden.

Nach einer Blutentnahme in der Polizeistation erwarten den Beschuldigten nun Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und dem Führen eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss.

Einbruch in Wohnhaus

Tatort: Bad Homburg, Heinrich-von-Kleist-Straße Tatzeit: Donnerstag, 23.12.2021, zwischen 17:00 Uhr und 21:45 Uhr

Am Donnerstagabend stellte ein 58-Jähriger aus Bad Homburg bei seiner Heimkehr fest, dass in sein Wohnhaus eingebrochen worden war. Unbekannte Täter erzeugten einen Spannungsbruch an einer Glasschiebetür auf der Rückseite des Einfamilienhauses und verschafften sich so Zugang ins Innere. Vermutlich gelangten die Täter über den Zaun und durch eine Hecke vom Nachbargrundstück in den Garten.

Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht. Es wurden zwei Flaschen Champagner, goldene Manschettenknöpfe und eine Armbanduhr entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter Telefon 06172/120-0 erbeten.

Die Polizeidirektion Hochtaunus wünscht frohe und gesunde Weihnachtstage.

