Zeugensuche nach Körperverletzung

Hofheim am Taunus (ots)-(ll) – In der Nacht auf Freitag 24.12.2021 kam es in Hofheim zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 47-jährigen Hofheimers. Nach Angaben des Geschädigten befand er sich gegen 01:30 Uhr in einer Kneipe in der Homburger Straße, als er von 2 fremden Männern unter einem Vorwand vor die Tür gelockt wurde. Auf der Straße wurde er dann von einem der Beiden geschlagen. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

etwa 25-30 Jahre alt, ca.175 cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild. Einer trug eine schwarze Lederjacke sowie eine Jogginghose. Der Andere einen beige/grauen Pullover sowie eine Jeans.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Einbruch in Wohnung

Bad Soden am Taunus (ots)-(ll) – In den vergangenen 7 Tagen kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Soden. Wie am Donnerstag 23.12.2021 bekannt wurde, sind zwischen dem 16.12.2021 um 00:00 Uhr und 23.12.2021 um 16:10 Uhr ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Waldfeld eingedrungen. Die Einbrecher hebelten neben einer Tür zum Wintergarten, auch die Kellertür auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Darauf durchsuchten die unbekannten Täter die Wohnräume und flüchteten im Anschluss mit bisher unbekanntem Diebesgut.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Hattersheim am Main (ots)-(ll) – Ein oder mehrere unbekannte Täter versuchten zwischen Mittwochabend 22.12.2021 ab 19 Uhr und Donnerstagmorgen 23.12.2021 um 10 Uhr in ein Einfamilienhaus in Hattersheim einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen stiegen die Täter zwischen Mittwoch 19:00 Uhr und Donnerstag 10:00 Uhr über den Zaun auf das Grundstück in der Kleiststraße ein. Anschließend wurde mehrfach erfolglos versucht die Haustür aufzuhebeln, bevor die Einbrecher in unbekannte Richtung flüchteten.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 EUR. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Fahrraddiebe in Kelkheim

Kelkheim am Taunus (ots)-(ll) – Zwischen Dienstabend 21.12.2021 und Mittwochmorgen 22.12.2021 trieben Fahrraddiebe in Kelkheim ihr Unwesen. In der Roseggerstraße wurde zwischen 18-07:30 Uhr am Morgen ein orange/graues Cube Mountainbike 14 Zoll aus einer Garage entwendet. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Hinweisgeber die Angaben zu den Tätern oder dem Fahrrad machen können, melden sich bitte unter der Telefonnummer (06195) 6749-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen