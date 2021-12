Streit mündet in eine gefährliche Körperverletzung

Wiesbaden (ots)-(Pk) – Am Donnerstagabend 23.12.2021 kam es gegen 23:15 Uhr in der Rheinstraße zu einer wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung zwischen 2 Wiesbadenern. Hierbei griff einer der beiden mit einem Teppichmesser an und der andere agierte mit einer abgebrochenen Glasflasche. Eine hinzukommende Polizeistreife konnte Schlimmeres verhindern.

Beide Männer erlitten oberflächliche Schnittverletzungen an den Händen. Die Männer wurden auf das 1. Polizeirevier gebracht und nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen entlassen. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mann überrascht Einbrecher

Wiesbaden, Geisbergstraße, Donnerstag, 18:20 Uhr

(Pk) In der Geisbergstraße in Wiesbaden überraschte ein 56-jähriger Mann am frühen Donnerstagabend drei Einbrecher. Gegen 18:20 Uhr hörte der Wiesbadener Geräusche im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Als er dieses betrat, konnte er drei Personen wahrnehmen, die beim Erblicken des Mannes fluchtartig das Mehrfamilienhaus verließen. Sofort alarmierte er die Polizei, die an der Wohnungstür Hebeltüren feststellte.

Der Mann beschrieb die Einbrecher wie folgt:

männlich, 20-25 Jahre alt, zwischen 1,75m und 1,85m groß, dunkle Haare. Zwei der Täter trugen dunkle Oberbekleidung und einer trug eine helle Jacke.

Fahndungsmaßnahmen verliefen leider ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Schwimmbad von Einbrechern heimgesucht

Wiesbaden, Kostheim, Waldhofstraße, Mittwoch, 22.12.2021, 21:48 Uhr bis Donnerstag, 23.12.2021, 05:52 Uhr,

(cp)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde das Hallenbad in Kostheim von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen zwischen 21:50 Uhr und 05:50 Uhr durch ein aufgehebeltes Oberlicht in das Schwimmbadgebäude in der Waldhofstraße ein. Im Innenbereich hebelten sie mehrere Türen sowie Spinde auf und richteten hierbei einen Sachschaden von rund 8.000 Euro an.

Dabei wurden sie aber auch fündig und erbeuteten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Mit der Beute ergriffen sie dann unerkannt die Flucht. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

Fußgänger flüchtet vom Unfallort

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Donnerstag, 23.12.2021, 10:45 Uhr

(Pk) Am Donnerstagmorgen um 10:45 Uhr kam es an der Kreuzung Kaiser-Friedrich-Ring / Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Busfahrer wollte vom Kaiser-Friedrich-Ring in die Bahnhofstraße abbiegen und touchierte hierbei mit dem Bus eine Fußgängerin, welche zu Boden fiel. Der Busfahrer stoppte daraufhin seinen Bus. Zu diesem Zeitpunkt war die Frau bereits aufgestanden und hatte ihren Weg in Richtung Innenstadt fortgesetzt, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Die Person wurde als ältere Dame beschrieben. Sie hatte dunkle Haare, trug eine Jeanshose, eine dunkle Winterjacke und führte einen Gehstock mit sich.

Die Polizei sucht nun die Unfallbeteiligte und weitere Zeugen des Vorfalles und bittet diese, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

