Eschwege (ots) – Zu einem Alleinunfall rückten die Beamten der Polizei Eschwege Dienstagmittag aus. Gegen 13.15 Uhr war der Polizei gemeldet worden, dass nahe Strahlshausen neben der B 27 ein Pkw im Feld liegen würde. Wie sich herausstellte, hatte ein 20-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen, die Bundesstraße B 27 von Eschwege in Richtung Bad Sooden-Allendorf befahren.

In Höhe der Örtlichkeit Strahlshausen wollte der Mann den eigenen Angaben zu Folge einen Lkw überholen, musste den Überholvorgang dann aber abbrechen, abbremsen und letztlich wieder einscheren.

Dabei verlor der 20-Jährige dann offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einen Abhang hinunter und landete letztlich in einem angrenzenden Feld. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der Schaden an dem verunfallten Pkw wird auf 700 Euro geschätzt. Dazu kommt ein Schaden von geschätzten 500 Euro an dem in Mitleidenschaft gezogenen Spargelfeld. Um die Bergung und anschließende Abschleppung seines nicht mehr fahrbereiten Wagens kümmerte sich der Fahrer dann selbständig.

Auf der Kreisstraße K 24 zwischen Röhrda und Grandenborn hat ein 53-jähriger Autofahrer aus Weißenborn am frühen Dienstagabend gegen 18.10 Uhr ein Reh erfasst. Bei der Kollision entstand an dem Pkw ein Schaden von 750 Euro, das Reh suchte nach dem Unfall das Weite.

Ein 71-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf ist am Dienstagabend gegen 19.55 Uhr auf der Bundesstraße B 27 ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Der Mann befuhr die B 27 aus Richtung Neu-Eichenberg und wollte nach der Ortschaft Marzhausen von der B 27 über den dortigen Kreisverkehr auf die BAB 38 auffahren. Im Kreisel geriet der 71-Jährige dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort befindliche Schutzplanke. Der Mann blieb bei der Kollision unverletzt. An dem nicht mehr fahrbereiten Auto, das später abgeschleppt werden musste, entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro.

Ein aus Russland stammender 54-jähriger Fahrer eines ausländischen Sattelzuges hat am Dienstagabend gegen 17.25 Uhr in Witzenhausen mehrere Poller umgefahren, als er mit dem Sattelzug verbostwidrig den Kreisverkehr “An der Bohlenbrücke” / “Zu den Weinbergen” befuhr. Die Kollision geschah, als der 54-Jährige mit dem Gefährt den Kreisverkehr nach rechts in die Straße “An der Schlagd” verlassen wollte.

Hier kollidierte der Sattelauflieger aufgrund des engen Kurvenradius mit mehreren Pollern neben der Fahrbahn, an denen Sachschaden entstand. Auch der Sattelauflieger kam dabei nicht ohne Blessuren davon. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht abschließend beziffert.

