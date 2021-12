Taxi-Rechnung nicht bezahlt

Eichenzell/Rönshausen (ots) – Zwei unbekannte Täter ließen sich in der Nacht auf Dienstag 21.12.2021 gegen 01 Uhr, mit einem Taxi von der Brauhausstraße in Fulda nach Rönshausen fahren. An der dortigen Kirche stiegen die beiden Männer aus und rannten weg, ohne die Taxigebühren zu bezahlen.

Der 48-jährige Geschädigte Taxifahrer beschreibt die Täter folgendermaßen: Sie sollen männlich und zwischen 20-25 Jahren alt gewesen sein. Einer der Männer war kräftiger Statur, der andere schlank. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung

Homberg (Ohm) – Unbekannte schnitten in der Zeit von Freitagnachmittag (17.12.) bis Montagmorgen (20.12.) die Kraftstoffleitung einer Teleskoparbeitsbühne des Herstellers “AICHI” durch. Zudem durchtrennten die Täter eine Elektrozuleitung eines Hebebühnenkorbs der Marke “GENIE”. Beide Arbeitsmaschinen waren zur Tatzeit im Bereich der Baustelle der A49 im Ortsteil Appenrod abgestellt.

Es entstand Gesamtsachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand in Meisenbach

Haunetal (ots) – Update – Am Dienstagnachmittag 21.12.2021 gegen 15:30 Uhr, kam es in der Meisenbacher Straße im Ortsteil Meisenbach zu einem Brand eines Hackschnitzelspeichers. Ein aufmerksamer Zeuge entdecke die Rauchentwicklung und Flammen in dem Gebäudekomplex. Die Feuerwehren aus Haunetal, Hauneck und Bad Hersfeld hatten das Feuer, unter Zuhilfenahme einer Drehleiter, glücklicherweise zeitnah unter Kontrolle und konnten den Brand ablöschen, noch bevor die Flammen auf andere Gebäude übergreifen konnten.

Personen befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht in dem Haus. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Brandermittler der Kriminalpolizei Hersfeld-Rotenburg haben zur Ursachenfindung die Ermittlungen aufgenommen. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht bekannt.

Auffahrunfall – Mehrere Personen verletzt

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (22.12.), gegen 9:30 Uhr, kam es auf der BAB 7, zwischen der AS Homberg/ Efze und der AS Bad Hersfeld West, zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Ein 77-jähriger Fahrzeugführer eines Wohnmobils aus Kassel befuhr die dreispurige Bundesautobahn 7 in Richtung Fulda. Ein vorausfahrender 35-jähriger Mann aus Nordhausen musste seinen Transporter an einem dortigen Steigungsstück kurz nach der AS Homberg/ Efze verkehrsbedingt abbremsen. Der Fahrer des nachfolgenden Wohnmobils erkannte die Verkehrssituation vermutlich zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 77-Jährige Fahrer und eine weitere im Wohnmobil befindliche Person sowie der Fahrzeugführer des Transporters verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Verkehr wurde während den Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme über den rechten Fahrstreifen sowie über die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 35.000 Euro.

Verkehrsunfall

Bebra (ots) – Ein BMW-Fahrer aus Bebra befuhr am Dienstag (21.12.), gegen 21.15 Uhr, die Bahnhofstraße aus Richtung Hersfelder Straße kommend in Richtung Bahnhof. Einige Meter hinter dem Rösekreisel kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Graben. Der Gesamtschaden beträgt circa. 5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach (ots) – Am Montag (13.12.), gegen 7 Uhr, parkte ein 60-jähriger Mann seinen Seat Leon auf dem Parkplatz einer Turnhalle in der Vogelsbergstraße. Als er am darauffolgenden Donnerstag (16.12.), gegen 17 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses an der Fahrerseite im hinteren Bereich beschädigt wurde. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen den Seat gestoßen.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen