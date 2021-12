Streit in S-Bahn endete mit Flucht durchs Fenster

Friedrichsdorf (ots) – Ein Streit zwischen einer 45- jährigen Frankfurterin und einem noch unbekannten Mann, endete im Bahnhof Friedrichsdorf mit einer Flucht durch ein eingeschlagenes S-Bahnfenster. Wie die Frankfurterin gegenüber einer Streife der Bundespolizei angab, wäre es bereits vor dem Halt in Friedrichsdorf zwischen den Beiden zu einem verbal geführten Streit gekommen. Dies änderte sich jedoch nachdem die S-Bahn in Friedrichsdorf eingefahren war.

Noch in der S-Bahn hätte der Mann plötzlich mit seinem Schirm auf sie eingeschlagen. Ein anderer Mitreisender war zwischenzeitlich auf die Situation aufmerksam geworden und versuchte zu schlichten, was jedoch mit einem Kopfstoß des Angreifers und einer Platzwunde endete.

Inzwischen hatte der Lokführer die Bundespolizei alarmiert und sich selbst in den Fahrgastraum begeben. Dort wurde er sofort bespuckt und der Unbekannte wollte aus der S-Bahn flüchten. Da die Türen jedoch verschlossen waren, griff er sich einen Nothammer und schlug damit eine Fensterscheibe ein. Dann flüchtete er durch die eingeschlagene Fensterscheibe auf den Bahnsteig und von dort aus dem Bahnhof. Trotz einer wenig später eingeleiteten Fahndung konnte der unbekannte Mann bisher nicht gestellt werden.

Gegen ihn hat die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Wohnungsbrand

Frankfurt-Ostend (ots)-(hol) – Dienstagabend 21.12.2021 brannte es in einem Wohnhaus im Ostend. Die betroffene Wohnung war anschließend nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei geht von einem technischen Defekt als Ursache des Feuers aus. Kurz nach halb neun am Montagabend (20.12.21) meldeten Zeugen das Feuer in dem 4-stöckigen Mehrfamilienhaus in der Kesselstädter Straße.

Die Flammen konnten in einer Wohnung im 2. OG lokalisiert werden. Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zutritt und löschte den Brand. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Menschen in der Wohnung. Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei untersuchten die Brandstelle gestern bin in die Nachmittagsstunden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt an einem Ladegerät als Brandursache auszugehen.

Brand in Abrissgebäude

Frankfurt-Ostend (ots)-(ne) – Ein Zimmer im Erdgeschoss eines Gebäudes am Danziger Platz ist Dienstagabend 21.12.2021 gegen 18:00 Uhr aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten. Ein Zeuge hatte die Rauchentwicklung bemerkt und Fensterscheiben zerbersten hören. Die sofort alarmierte Feuerwehr war schnell vor Ort und hatte die Flammen in dem Zimmer gelöscht, bevor sich das Feuer auf die angrenzenden Räume ausbreiten konnte. Verletzt wurde niemand.

Das Gebäude ist eigentlich leerstehend, wird aber von obdachlosen Menschen genutzt. Mutmaßlich war der Brand durch unsachgemäßen Umgang mit Feuer beim Kochen oder durch eine Zigarette ausgelöst worden. Die Polizei ermittelt dahingehend wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Brand eines Mülleimers

Frankfurt/Bergen-Enkheim (ots)-(fue) – Am Dienstag 21.12.2021 gegen 13.00 Uhr, wurde in einer Herrentoilette einer Schule in der Barbarossastraße der Brand eines Mülleimers festgestellt. Auf Grund der Rußbildung und der Hitzeentwicklung entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 EUR. Personen wurden nicht verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, Schüler und Lehrkräfte konnten nach Einsatzende ihren Unterricht fortsetzen. Es ist zumindest von einer fahrlässigen Brandstiftung auszugehen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Pkw-Aufbrecher festgenommen

Frankfurt-Niederrad (ots)-(dr) – Beamte des 10. Polizeireviers haben am Dienstag 21.12.2021, einen 26-jährigen Mann in Niederrad festgenommen, der im Verdacht steht, gleich mehrere Fahrzeuge aufgebrochen zu haben. Einem Passanten fiel gegen 5:45 Uhr in der Haardtwaldstraße der spätere Tatverdächtige auf, als dieser aus einem geparkten Pkw taumelte, an welchem 2 Scheiben auf der Beifahrerseite eingeschlagen waren.

Als sich der offensichtlich alkoholisierte Mann zu Fuß von dem Fahrzeug entfernte, alarmierte der Zeuge die Polizei. Einer Streife des 10. Reviers gelang es in der Folge den mutmaßlichen Pkw-Aufbrecher, einen 26-jährigen Mann, noch in der Nähe festzunehmen. Für die weiteren Maßnahmen verbrachten ihn die Beamten auf ein Revier. Ein bei ihm durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille.

Im Rahmen einer Durchsuchung konnte bei dem Tatverdächtigen kein Diebesgut aber eine geringe Menge an Betäubungsmittel aufgefunden werden. Darüber hinaus stellten Polizeibeamte in der Nähe des aufgebrochenen Pkw noch weitere fünf Fahrzeuge mit frischen Aufbruchsspuren fest, welche möglicherweise dem festgenommenen 26-Jährigen zugerechnet werden können.

Diesbezüglich dauern die Ermittlungen noch an. Für den 26-jährigen Mann ging es in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

