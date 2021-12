Landau: Die Polizei-News

Keine Skrupel

Landau (ots) – Keine Skrupel zeigten am Freitagabend zwei Männer, die bei einem Supermarkt aus einer Spendenbox einer sozialen Einrichtung Gegenstände entnahmen und anschließend davonfuhren. Aufgrund aufmerksamer Zeugen konnten die beiden Täter schnell ermittelt werden.

Die Angabe, dass man der Ansicht gewesen sei, dass die Spenden zur Mitnahme durch Jedermann gedacht seien, erschien wenig glaubhaft. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Spenden konnten aufgefunden und dem rechtmäßigen Eigentümer übergeben werden.

Fensterscheibe beschädigt

Landau (ots) – Zeugen sucht die Polizei nach Beschädigung einer Fensterscheibe eines bewohnten Mehrfamilienhauses in der Martin-Luther-Straße in Landau. Ein oder mehrere Täter hatten in der Nacht von Freitag auf Samstag die Scheibe mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen.

Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de, zu melden.

Verkehrskontrollen

Landau (ots) – Bei Verkehrskontrollen durch die Polizei Landau im Bereich der Queichheimer Brücke ergaben sich innerhalb kurzer Zeit mehrere Verstöße: Drei Verkehrsteilnehmer fuhren ohne angelegten Sicherheitsgurt, drei weitere telefonierten während der Fahrt mit ihrem Mobiltelefon. Ein besonders eilbedürftiger Verkehrsteilnehmer missachtete zudem das Rotlicht der Lichtzeichenanlage.

Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.