Tageswohnungseinbruch

Speyer (ots) – Am 11.12.2021, zwischen 16:30-20:25 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Mehrfamilienhauswohnung im Vogelgesang, indem sie zunächst die Hauseingangstür und dann die Wohnungstür aufhebelten. Die Täter durchwühlten die Wohnung und erbeuteten hierbei diversen Schmuck und weitere Wertgegenstände. Die genaue Schadenshöhe steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, die am Samstagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Vogelgesangs beobachtet haben, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Josef-Schmitt-Straße in Speyer. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte vermutlich beim Vorbeifahren zwei am Fahrbahnrand parkende Pkw gestreift und Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 EUR verursacht.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

In Wohnung eingebrochen

Speyer (ots) – Am frühen Freitagabend verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Erdgeschosswohnung im Speyerer Stadtteil Vogelgesang. Hier wurden alle Schränke geöffnet und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich entwendet.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, die am Freitag, zwischen 18-19.00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Closweg und Umgebung beobachtet haben, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Einbruchsdiebstahl in Bistro

Speyer (ots) – In der Nacht zu Freitag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bistro im Speyerer Stadtteil Vogelgesang, brachen hier mehrere Spielautomaten auf und entwendeten die Geldkassetten. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, die in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Vogelgesang beobachtet haben, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Geschwindigkeitskontrollen

Speyer (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden seitens der Polizeiinspektion Speyer Geschwindigkeitskontrollen in der SpaldingerStraße durchgeführt. Hierbei wurden zehn Fahrzeuge mit zu hoher Geschwindigkeit gemessen und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem konnten bei einem PKW technische Veränderungen festgestellt werden, welche zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führte.