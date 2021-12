Gefälschter Führerschein fällt bei Kontrolle auf

Mutterstadt (ots) – Am Samstag 11.12.2021, gegen 02:00 Uhr, wurde ein 39- jähriger PKW-Fahrer in der Johannes-Sefrit-Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Nach Aufforderung händigte der verantwortliche Fahrzeugführer den Beamten einen griechischen Führerschein aus.

Die Beamten stellten bei der Überprüfung jedoch fest, dass es sich bei dem Führerschein offenbar um eine Totalfälschung handelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der griechische Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rollerfahrt ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss

Altrip (ots) – Am Samstag 11.12.2021 gegen 12:50 Uhr, wurde ein 34-jähriger Rollerfahrer aus Mannheim in der Speyerer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Amphetamin.

Weiterhin konnte festgestellt werden, dass der Fahrer die erforderliche Fahrerlaubnis für den Roller nicht besitzt. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt. Den 34-jährigen Mannheimer erwarten eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zeugensuche nach Unfall auf K2

Lambsheim (ots) – Am Freitag 10.12.2021 gegen 11:10 Uhr kam es auf der K2 zwischen der Einmündung Eppsteiner Weg und Lambsheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Einer der Unfallbeteiligter konnte noch nicht ermittelt werden. Nach Angaben der 23-Jährigen Unfallbeteiligten befuhr diese mit ihrem PKW die K2 von Frankenthal in Richtung Maxdorf.

In einer lang gezogenen Linkskurve kam ihr ein PKW entgegen, welcher das Rechtsfahrgebot nicht einhielt und daher mit einem Teil des Fahrzeuges auf der Gegenspur fuhr. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern fuhr sie weiter nach rechts und berührte hierbei die Leitplanke.

Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 EUR geschätzt. Zu dem Fahrzeug, welches das Rechtsfahrgebot nicht eingehalten haben soll, liegen bislang keine Hinweise vor. Auch ob der Fahrzeugführer den Unfall wahrgenommen hat, ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Maxdorf zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Alkohol am Steuer

Limburgerhof (ots) – Am Samstag, 11.12.2021, gegen 22:56 Uhr, wurde ein 48-jähriger PKW-Fahrer in der Speyerer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Überwachung Hauptunfallursache Geschwindigkeit

Schifferstadt (ots) – Am Donnerstag, 09.12.2021, führten von 08:45 bis 14:20 Uhr Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion auf der Kreisstraße 30, Ortsausgang Schifferstadt in Richtung Bundesstraße 9/Waldsee, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h wurden insgesamt 50 Verstöße registriert, wobei die höchste gefahrene Geschwindigkeit bei 94 km/h lag.

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei überhöhter Geschwindigkeit um eine Hauptunfallursache handelt. Je schneller man fährt, desto länger wird der Bremsweg. Dies ist insbesondere bei nicht einkalkulierbarem Wildwechsel von besonderer Relevanz.

Nach Automatenaufbruch Zeugen gesucht

Römerberg (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Nähe des Edeka-Marktes in der Viehtrifstraße auf und entwendeten das darin befindliche Wechselgeld in bislang unbekannter Höhe. Es ist anzunehmen, dass der Täter beim Aufhebeln des Automaten erheblichen Lärm verursacht hatte.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder ungewöhnlichen Geräuschen in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Schifferstadt (ots) – Am Samstag, 11.12.2021, gegen 08:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Kirchenstraße/Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger PKW-Fahrer aus Niederkirchen bog von der Kirchenstraße kommend links in die Bahnhofstraße ab. Beim Abbiegevorgang missachte er den Vorrang des entgegenkommenden PKW. Der 52-jährige Fahrzeugführer aus Schifferstadt wich nach rechts aus, um eine Kollision beider Fahrzeuge zu vermeiden.

Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hausfassade. An den beteiligten Fahrzeugen sowie an der Hausfassade entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7.500 Euro. Verletzt wurde niemand.