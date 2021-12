Bewaffneter Raubüberfall auf Geldboten einer Bank

Wiesbaden-Mitte, Bismarckring, Montag, 09.12.2021, 09:00 Uhr (ots)-(jc) – Donnerstagfrüh 09.12.2021 hat sich ein bewaffneter Raubüberfall auf zwei Geldboten in einer SB-Filiale einer Bank in der Straße “Am Bismarckring” ereignet. Die Mitarbeiter der Geldtransportfirma beabsichtigten gegen 09:00 Uhr, den Geldautomaten der Filiale zu befüllen, wobei sie durch 3 unbekannte Täter unter Vorhalt von Schusswaffen beraubt wurden.

Die Täter erbeuteten mehrere gefüllte Geldkassetten und flüchteten im Anschluss mit einem dunklen Kleinwagen in Richtung Seerobenstraße. Zeugenangaben zufolge sollen die Täter neongelbe Oberbekleidung und Mundnasenbedeckungen getragen haben.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet Personen, die dort in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Firmengebäude von Einbrechern heimgesucht

Wiesbaden-Delkenheim, Max-Planck-Ring, 09.12.2021, 00.30 Uhr (ots)-(pl) – In der Nacht zum Donnerstag 09.12.2021 wurde ein Firmengebäude im Max-Planck-Ring von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen gegen 00.30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein, durchsuchten dieses nach Diebesgut und ergriffen dann aber offensichtlich ohne Beute zu Fuß die Flucht in Richtung Düsseldorfer Straße.

Der durch die Einbrecher verursachte Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Subaru Forester gestohlen

Mainz-Kastel, Kronenstraße, 08.12.2021, 15.00 Uhr bis 18.15 Uhr (ots)-(pl) – Autodiebe haben am Mittwoch 08.12. 2021 in Mainz-Kastel einen in der Kronenstraße abgestellten Subaru Forester gestohlen. An dem zwischen 15-18.15 Uhr entwendeten Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen MTK-CD 541 angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Flüchtiger Dieb wirft Beute weg

Wiesbaden, Marktstraße, 08.12.2021, 15.40 Uhr (ots)-(pl) – In der Marktstraße wurde am Mittwochnachmittag 08.12.2021 ein unbekannter Täter beim Diebstahl einer Geldkassette aus einem geparkten Pkw erwischt. Der Dieb hatte sich gegen 15.40 Uhr aus einem weißen Kastenwagen eine darin befindliche Geldkassette geschnappt und war dann mit der Beute über die Bahnhofstraße in Richtung Luisenstraße geflüchtet.

Der Täter wurde jedoch von dem hinzukommenden Geschädigten verfolgt, woraufhin der Flüchtige schließlich die erbeutete Geldkassette wegwarf und ohne Diebesgut davonrannte.

Der Dieb soll etwa 1,85 Meter groß sowie muskulös gewesen sein und einen schwarzen Vollbart gehabt haben. Getragen habe er beige-weiß karierte Oberbekleidung, eine schwarze Hose und eine weiße Maske.

Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Igstadt, Zum Golzenberg, 08.12.2021, 22.15 Uhr (ots)-(pl) – Am Mittwochabend 08.12.2021 kam es in Igstadt zu einer Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden. Nach Angaben einer 30-jährigen Autofahrerin sei sie gegen 22.15 Uhr in der Straße “Zum Golzenberg” einem entgegenkommenden Auto ausgewichen und daraufhin mit ihrem blauen Skoda von der Fahrbahn abgekommen, wo der Pkw eine Hecke streifte und schließlich mit einem Leitpfosten kollidierte.

Der Fahrer oder aber die Fahrerin des entgegenkommenden Pkw habe nicht angehalten, sondern die Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 15.000 Euro zu kümmern. Eine Beschreibung des flüchtigen Wagens liegt nicht vor.

Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus

Diebe stehlen Kfz-Kennzeichen

Bad Schwalbach (ots) – Taunusstein-Bleidenstadt, Flachsbühlstraße, Mittwoch, 08.12.2021, 10:00 Uhr bis Donnerstag, 09.12.2021, 11:00 Uhr (ots)-(fh) – Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag 09.12.2021 stahlen Unbekannte in Taunusstein-Bleidenstadt die Kennzeichen eines geparkten Autos. Die Diebe suchten die Flachsbühlstraße auf und machten sich an einem dort geparkten Opel Astra zu schaffen.

Hier rissen die Täter die beiden Kraftfahrzeugkennzeichen “RÜD-MO 117” des Opel aus den Halterungen und flohen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit der Polizeistation Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht vor Einrichtungshauses

Geisenheim, Chauvignystraße, Mittwoch, 08.12.2021, 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr (ots)-(fh) – Im Laufe des gestrigen Tages kam es auf dem Gelände eines Einrichtungshauses in der Chauvignystraße in Geisenheim zu einer schadensträchtigen Verkehrsunfallflucht.

Zwischen 10:00 Uhr und 19:00 Uhr wurde dabei ein schwarzer BMW gegenüber einer Ladezone angefahren und im Bereich der hinteren Stoßstange beschädigt.

Es entstand Sachschaden von 3.500 Euro. Vom Unfall verursachenden Fahrzeug fehlt bislang jede Spur. Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

