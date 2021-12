Knapp 6 Kilogramm Amphetamin, Marihuana, Kokain und Schusswaffen gefunden – Bandenoberhäupter in Untersuchungshaft (siehe Foto)

Limburg (ots) – Am 26.11.2021 organisierte ein 34-jähriger Mann aus Waldbrunn offensichtlich eine Drogenbeschaffungsfahrt, wofür er einen 26-Jährigen aus Beselich-Heckholzhausen als Kurierfahrer einsetzte. Auf der Rückfahrt wurden die beiden im Bereich Weilmünster festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten im Kofferraum des Pkw insgesamt 1,5 Kilogramm Marihuana sowie knapp 100 Gramm Haschisch sichergestellt werden. Weiterhin führten die Festgenommenen ein Messer in Scheckkartenformat und etwas Kokain mit sich.

Bei der Durchsuchung mehrerer Wohnungen konnten anschließend 259 Gramm Kokain, knapp sechs Kilogramm Amphetamin und 87 Gramm rosa Tabletten aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem fanden die Ermittler einen Revolver im schussbereiten Zustand und eine Schreckschusswaffe. Bei einem weiteren 38-jährigen Tatverdächtigen aus Beselich-Heckholzhausen wurden außerdem größere Mengen gefälschter Markenware gefunden.

Seit Herbst 2021 führt die Limburger Kriminalpolizei ein größeres Ermittlungsverfahren gegen die drei Männer sowie vier weitere Tatverdächtige aus dem Bereich Waldbrunn, Beselich und Hadamar, die sich mutmaßlich als Bande zum Zweck des gemeinschaftlichen Handels mit Betäubungsmitteln zusammengeschlossen hatten. Dabei bediente die Bande einen überregionalen Abnehmerkreis.

Der 34-Jährige und dessen 30-jähriger Bruder wurden am 27.11.2021 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Limburg dem Haftrichter des Amtsgericht Limburg a.d. Lahn vorgeführt, der Untersuchungshaft für beide anordnete. Gegen die Brüder besteht der dringende Tatverdacht, sich eines bewaffneten Bandenhandels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge strafbar gemacht zu haben.

E-Bike gestohlen

Limburg, Schaumburger Straße, Dienstag, 07.12.2021, 19:30 Uhr bis Mittwoch 08.12.2021, 05:30 Uhr

(wie)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Limburg ein Fahrrad entwendet. Eine 28-Jährige hatte ihr E-Bike der Marke “Pegasus” auf einem Fahrradstellplatz auf dem Wohngrundstück in der Schaumburger Straße abgestellt und mit einem Spiralschloss angekettet. Als sie am Mittwochmorgen zu dem Abstellplatz kam, war das E-Bike verschwunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

Gescheiterte Einbrecher verursachen Sachschaden

Limburg, Seilerbahn/Hubertusstraße, Dienstag 07.12.2021, 23:00 Uhr – Mittwoch 08.12.2021, 08:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten Einbrecher in Limburg in mehrere Mehrfamilienhäuser einzusteigen und beschädigten dabei Türen. Die unbekannten Täter versuchten an insgesamt fünf Häusern im Bereich Seilerbahn/Hubertusstraße Türen aufzuhebeln. An allen Türen entstand Sachschaden aufgrund der Gewalteinwirkung, entwendet wurde aber nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 EUR. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in der Nähe von Hünfelden

Hünfelden, Landesstraße 3022, Donnerstag, 09.12.2021, 11:05 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW auf der L 3022 wurden am Donnerstag zwei Personen verletzt. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Fiat die L 3022 von Kirberg kommend in Richtung Dauborn. Im Ausgang einer Rechtskurve verlor er ohne erkennbaren Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte seitlich in einen entgegenkommenden Volvo. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Trümmerfeld des Unfalls erstreckte sich über knapp 70 Meter auf der Fahrbahn. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die L 3022 voll gesperrt. Gegen 12:45 Uhr konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000EUR.

Geschwindigkeitsüberwachung bei Bad Camberg

Bad Camberg, Landesstraße 3031, Donnerstag, 09.12.2021, 08:30 Uhr bis 10:00 Uhr

(wie)Am Donnerstagmorgen fuhren mehrere Autofahrer auf der L 3031 bei Bad Camberg zu schnell. Der regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg überwachte auf der L 3031, auf Höhe des Waldschlosses, die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Von den 79 erfassten Fahrzeugen fuhren zehn zu schnell und wurden geblitzt.

Zwei waren so schnell, dass es zu einem Punkteeintrag beim KBA in Flensburg kommen wird, ein PKW-Fahrer muss mit einem Fahrverbot rechnen, er wurde mit 105 km/h erwischt. Die Messstelle liegt im Nahbereich eines Waldkindergartens.

