Polizei Eschwege

Brand einer Matratze

Um 23:26 Uhr wurde am gestrigen späten Abend die Feuerwehr und die Polizei Witzenhausen zu einem Brand in die Oberburgstraße in Witzenhausen gerufen, nachdem ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet wurde. Die Bewohner wurden durch den Mitteiler entsprechend informiert, so dass diese gewarnt waren und das Wohnhaus verlassen konnten. Wie sich dann kurz darauf herausstellte, hatte eine Matratze in einer Wohnung im 1. Obergeschoss gebrannt, offensichtlich durch eine brennen Zigarette ausgelöst.

Der Verantwortliche, ein dort wohnhafter 24-Jähriger, wurde vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens untersucht und zur weiteren Abklärung (Rauchgas) in das Krankenhaus gebracht. Letztendlich handelte es sich um einen kleineren Schwelbrand im Bereich der Matratze mit geringen Sachschaden, der auch kurz nach der Alarmierung gelöscht werden konnte.

Schornsteinbrand

In Bad Sooden-Allendorf/ Oberrieden wurde vergangene Nacht ein Schornsteinbrand gemeldet. Um 00:22 Uhr wurden durch den Rauchmelder die Bewohner des Wohnhauses in der Hilgershäuser Straße alarmiert, die daraufhin sofort die Rettungsleitstelle informierten.

Die Feuerwehren aus Bad Sooden-Allendorf, Oberrieden und Ellershausen rückten an, kurz darauf auch der Bezirksschornsteinfeger. Der Schornstein wurde ausgekehrt und anschließend unter Kontrolle ausgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Der Schornstein selbst wurde auf einer Länge von ca. 3-4 Meter beschädigt.

Betrügerische Schockanrufe, falsche Polizeibeamte

Eschwege (ots) – Um 11:55 Uhr erhielt Mittwochvormittag 08.12.2021 ein 89-Jähriger aus Hessisch Lichtenau einen Anruf von einem angeblichen Polizisten aus Kassel. Dieser gab an, dass ein naher Verwandter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Frau tödlich verletzt wurde. Bei einer Kaution von 20.000 EUR könne eine Haftstrafe umgangen werden.

Der zunächst geschockte 89-Jährige verhielt sich aber richtig und fragte den Anrufer nach der Telefonnummer der zuständigen Polizeistation, worauf der angebliche Polizist etwas energischer wurde, aber dann das Gespräch beendete. Auch danach verhielt sich der 89-Jährige vorbildlich und rief den nahen Verwandten an, worauf der Betrugsversuch eindeutig war und die Polizei informiert wurde.

Ein weiterer Anruf erfolgte am gestrigen Vormittag in einem Witzenhäuser Stadtteil. Gegen 11:40 Uhr wurde ein 76-Jähriger von einer Frau angerufen, die sich als Tochter ausgab. Auch hier wurde die Version eines schweren Verkehrsunfalles geschildert. Jedoch blieb der 76-Jährige misstrauisch und stellte entsprechende Nachfragen, worauf das Gespräch durch die Anruferin beendet wurde.

Verhaltenstipps:

“Auch in diesem Fall zeigt sich, bei derartigen Anrufen immer ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen und durch gezieltes Nachfragen den Wahrheitsgehalt (Echtheit) dieser Anrufe zu überprüfen”, erklärt KHK Jörg Künstler. Darüber hinaus gibt es natürlich noch deutliche Erkennungsmerkmale der betrügerischen Absichten, insbesondere sind das

Die Polizei/ Staatsanwaltschaft ruft nach Unfällen NICHT bei Eltern von Unfallbeteiligten an und fordert hohe Summen Kaution am Telefon. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche.

Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

“Und ein Rückruf bei den Angehörigen/Bekannten um sich abzusichern, lässt die betrügerischen Absichten oftmals sofort auffliegen, wie auch der Fall aus Hessisch Lichtenau zeigt”, ergänzt Jörg Künstler in diesem Zusammenhang.

Verkehrsunfallflucht

Um 17:07 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohfelden die Jestädter Straße in Grebendorf ortseinwärts. Ihm entgegen kam ein heller Kleinwagen, der in einer Kurve zu weit links fuhr und dadurch den Pkw des 39-Jährigen auf der linken Fahrzeugseite streifte. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinter dem hellen Kleinwagen fuhr noch ein weiteres Fahrzeug, dessen Insassen als Unfallzeugen infrage kommen könnten.

Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Fahren unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am gestrigen Abend in der Göttinger Straße in Sontra wurde, um 21:30 Uhr, ein 19-jähriger Eschweger mit seinem Pkw angehalten. Im Rahmen der Überprüfung ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabisprodukten das Auto fuhr, so dass die Weiterfahrt untersagt wurde.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 07:29 Uhr befuhr heute Morgen eine 49-Jährige aus Großalmerode mit ihrem Pkw die L 3225 aus Richtung Friedrichsbrück in Richtung Rommerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das anschließend weiter lief.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Rangieren

Um 21:45 Uhr beschädigte gestern Abend ein 39-Jähriger aus der Ukraine mit einem Lkw beim Rangieren in der Werkszufahrt der Fa. SCA in Witzenhausen den Anhänger eines geparkten Lkw-Gespanns, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand.

Diebstahl von zwei Schafen

Zwischen dem 01.12.21, 12:00 Uhr und dem 04.12.21, 12:00 Uhr wurden in Witzenhausen-Werleshausen zwei Schafe entwendet, wie gestern angezeigt wurde. Dabei handelt es sich es sich um einen Heidschnucken-Bock mit schwarz-silbergrauem Fell und gekrümmten Hörnern sowie ein Mutterlamm mit weißen Fell (acht Monate alt), das um die Augen schwarze Flecken hat. Nach Angaben des Geschädigten wurden die Tiere von einer Wiesenfläche “Am Siesterbach” gestohlen, wobei sich die Diebe über einen Waldweg der Weidefläche mit einem größeren Fahrzeug oder mit Anhänger genähert haben dürften.

Der Schaden wird mit 200 EUR angegeben. Hinwiese: 05542/93040.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Zwischen dem 01.12.21 und dem 08.12.21, 12:00 Uhr wurde “Am Kirchplatz” in Witzenhausen die Kapelle der Liebfrauenkirche mit obszönen Wörtern besprüht. Insgesamt drei Mal wurden diese Wörter mittels blauer Farbe auf den Sandstein (einmal links des Eingangs und zweimal im Eingangsbereich) aufgesprüht. Zudem wurde auch der Schaukasten vor der Kapelle in dieser Form besprüht. Sachschaden: ca. ca. 400 EUR.

Auch im Bornemannweg in Witzenhausen wurden auf der Rückwand eines Firmengebäudes (Garage) derartige Wörter großflächig aufgesprüht. Wiederum mittels blauer Farbe und in einer Größe von 100 x 40 cm wurden drei obszöne Wörter hinterlassen.

Auch diese Tat dürfte sich zwischen dem 01.12.21 und dem 08.12 21 ereignet haben. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040.

