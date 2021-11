Biertrinkend im Führerhaus

Edesheim (ots) – Bei der Streifenfahrt auf der Tank- und Rastanlage “Pfälzer Weinstraße Ost” wurde am Sonntagabend (28.11.2021, 19.30 Uhr) ein biertrinkender 48 Jahre alter LKW-Fahrer im Führerhaus angetroffen. Da er nach eigenen Angaben nach Ende des Sonntagfahrverbots gegen 22 Uhr auf Tour gehen wollte, musste er in den Alkomat pusten.

Weil das Ergebnis 1,53 Promille ergab, wurden die Ladepapiere und der Fahrzeugschlüssel bis heute Morgen (29.11.2021) sichergestellt. Ein weiterer LKW-Fahrer, der mit 1,32 Promille Atemalkohol angetroffen wurde, musste ebenfalls bis heute Morgen mit der Abfahrt warten.

Verdacht von Call ID Spoofing

Edenkoben (ots) – Eine 65 Jahre alte Frau erhielt gestern Abend 28.11.2021, 20.40 Uhr einen Anruf von der “Polizei Kaiserslautern”. Hierbei wurde ihr mitgeteilt, dass vier Einbrecher auf dem Campingplatz in der Klosterstraße festgenommen worden seien. Weitere Täter seien auf der Flucht. Weil es in der Klosterstraße keinen Campingplatz gibt und die Angerufene das dem Unbekannten mitteilte, beendete er umgehend das Gespräch.

Anhand der angezeigten Telefonnummer kann von dem Phänomen “Call ID Spoofing” ausgegangen werden. Call ID Spoofing ist eine von Betrügern häufig genutzte Masche, bei der Telefonanrufe mit abgeänderten Telefonnummern vorgenommen werden. Die abgeänderten Telefonnummern lassen sich frei auswählen. So hatten Betrüger zurückliegend versucht, mit der angezeigten 110 ahnungslose Bürger abzuzocken. Die Ermittlungen laufen.

2x Einbruch in Firmengebäude

Edenkoben (ots) – An einem Firmengebäude in den Seewiesen entdeckten Spaziergänger am Sonntagmittag, dass eine Scheibe eingeschlagen war. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass unbekannte Täter im Objekt waren und dort mehrere Schreibtische durchsuchten. Bislang ist bekannt, dass Bargeld entwendet wurde. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

Maikammer (ots) – Unbekannte sind von Samstag auf Sonntag (27.11.-28.11.2021, 13 Uhr) über ein Fenster in einen Industriebetrieb an der Steinmühle eingebrochen und haben sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Ersten Ermittlungen wurde EDV-Equipment entwendet. In dem Zusammenhang sucht die Polizei vier bislang unbekannte Männer, die sich am frühen Sonntagmorgen in dem Bereich auffällig verhielten. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.