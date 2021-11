24-Jähriger driftet unerlaubt

Speyer (ots) – Weil er beim Abbiegen von der Herdstraße in die Steingasse driftete und dabei die Reifen quietschen bzw. den Motor seines BMW aufheulen ließ, wurde am Sonntag 28.11.2021 um 16:45 Uhr gegen einen 24-jährigern Römerberger ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Unter Driften versteht man das bewusst eingeleitete Übersteuern eines PKW. Das Fahrzeugheck bricht in der Kurve aus, der PKW wird durch einen Gegensteuerung dennoch in der Spur gehalten.

Die Polizei warnt: Der Kontrollverlust und die zu hohen Geschwindigkeiten beim Driften können lebensgefährlich sein. In vielen Fällen kommt es dabei zu Unfällen. Wer im öffentlichen Straßenraum absichtlich driftet, für den kann es je nach Verkehrsverstoß und Ausgang des Manövers unterschiedliche Folgen haben.

Neben Bußgeldern, ist auch der Verlust des Führerscheins möglich. Sollten Straftatbestände erfüllt sein, drohen Geld- bis hin zu Haftstrafen.

Die Polizei wird weiterhin konsequent gegen die Verstöße vorgehen.

Alkoholisiert Verkehrsunfälle verursacht und geflüchtet

Dudenhofen/Speyer (ots) – Mehrere Verkehrsunfälle verursacht und im Anschluss die Flucht ergriffen hat am Sonntagmittag ein 49-jähriger PKW-Fahrer. Nachdem er zunächst gegen 12:45 Uhr in der Carl-Zimmermann-Straße in Dudenhofen mit einer Grundstücksbegrenzenden Mauer kollidierte und hierdurch einen Sachschaden verursachte, fuhr der Mann weiter nach Speyer. Hier beschädigte er gegen 13:00 Uhr in der Blaulstraße beim Versuch einzuparken gleich zwei parkenden Fahrzeuge.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf schätzungsweise 1.500 Euro belaufen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verließ der Unfallflüchtige zu Fuß den Unfallort. Ermittlungen führte die Polizei zu dem 49-Jährigen aus Speyer, der sichtlich unter Alkoholeinfluss stand.

Da ein Alkoholtest 3,4 Promille ergab, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs.