Einbruch in Wertstoffhof

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagnachmittag (28.11.2021), gegen 17:40 Uhr, löste die Alarmanlage des Wertstoffhofes in der Wollstraße einen Alarm aus. Unbekannte brachen in den Bürocontainer ein und stahlen dort eine Geldkassette. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.200 Euro geschätzt. Trotz sofortiger Anfahrt mit starken Polizeikräften und intensiver Absuche konnten der/die Täter nicht mehr festgestellt werden.

Wer hat zur Tatzeit Personen oder Fahrzeuge in der Wollstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 26.11., 13:30 Uhr bis zu 28.11.2021, 12:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Schlehengang ein. Aus dem Haus wurde nach ersten Ermittlungen nichts gestohlen. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Schlehengang gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsschild angefahren und geflüchtet

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Am Sonntagnachmittag (28.11.2021), gegen 15:15 Uhr, meldet ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass im Brüsseler Ring, in Höhe der Hausnummer 1, ein Straßenschild in die Fahrbahn ragt. Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass ein unbekannter Verursacher vermutlich gegen das Schild fuhr und dieses so umgebogen wurde. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Auto beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 27.11., 17:00 Uhr bis zum 28.11.2021, 10:00 Uhr, beschädigten Unbekannte eine Scheibe eines geparkten Autos in der Hohenzollernstraße. An dem weißen Peugeot Kastenwagen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntagabend (28.11.2021), gegen 22:45 Uhr, fuhr eine 22-Jährige mit einem E-Scooter gegen ein geparktes Auto in der Halbergstraße. Die 22-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.