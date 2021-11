Neustadt: Der Willkomm-Nikolaus ist in der Stadt

Neustadt an der Weinstraße – „Was kann der Nikolaus in Corona-Zeiten tun, wenn Abstand gehalten werden soll?“, fragt sich die Neustadter Willkomm-Gemeinschaft auch in diesem Jahr. Die Willkomm hat eine Antwort gefunden und lädt auch in diesem Jahr wieder zur „Nikolaus-Stiefel-Suche“ ein.

„Die Neustadter Kinder können uns einen Stiefel bringen, der Nikolaus füllt ihn und dann suchen die Kinder ihren Stiefel in den Schaufenstern in der Neustadter Innenstadt, in denen der Nikolaus die Stiefel ausgestellt hat“, erklärt Charlotte Merkel die Aktion. „Im letzten Jahr hatten wir über 200 Kinder, die in der Stadt ihren Stiefel gefunden haben“, berichtet die Geschäftsführerin der Willkomm. Kinder, die dabei sein wollen, sollten zwischen dem 29.11. und dem 1.12. einen Stiefel bei der Flugbörse Neustadt in der Friedrichstraße 3 abgeben. „Am 4.12. sind die Stiefel dann von 10 bis 14 Uhr in den Schaufenstern der Neustadter Innenstadt ausgestellt und können von den Kindern gefunden werden“, so Merkel. „Und bitte den zweiten Stiefel mitbringen, damit wir sicher sein können, dass jeder seinen Stiefel mitnimmt“, rät die Willkomm-Geschäftsführerin.