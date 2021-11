Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 26.11.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Trunkenheitsfahrt führt zu Führerscheinverlust

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Nacht vom Donnerstag, den 25.11.2021, gegen 23:45 Uhr kontrollierte die Polizei eine Skoda-Fahrerin in Neustadt an der Weinstraße. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die 51-jährige Fahrzeugführerin deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab schließlich eine Atemalkoholkonzentration von 1,18 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen und die Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Neustadt: Überladener Lkw mit Anhänger gestoppt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 24.11.2021 wurde gegen 11:45 Uhr ein Lkw mit Anhänger in der Louis-Escande-Straße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass sowohl der Lkw selbst als auch der mitgeführte Anhänger (jeweils zulässiges Gesamtgewicht 3,5 Tonnen) überladen war und die Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert war. Eine Wiegung ergab jeweils ca. 1000 kg mehr Ladung als erlaubt war. Die Weiterfahrt wurde erst gestattet, nachdem das entsprechende Material bis zur zulässigen Grenze entladen und entsprechend gesichert war. Fahrer und Halter erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):