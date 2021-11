Neustadt: After-Work Konzerte „Villa Vibes“ am 30. November und 06. Dezember 2021 in der Villa Böhm

Neustadt an der Weinstraße – Einen musikalischen NEUSTART in 2021 erlebt Neustadts Gründerzeitvilla Villa Böhm am Di, 30.11. und Mo, 06.12.2021! Im Rahmen des staatlichen Förder- programms „NEUSTART KULTUR“ präsentiert die Kulturabteilung an diesen zwei Abende regionale Musiker zum kostenfreien After-Work.

Den ersten Termin am Di, 30.11.2021 bestreitet das Duo „Body & Soul“– eine Kombination aus Stimme und Gitarre die unter die Haut geht.

Seit 21 Jahren stehen Nicole Metzger und Wesley G. als Duo Body & Soul gemeinsam auf der Bühne. Den beiden Künstlern ist es wichtig, sich gegenseitig Raum für Atmosphäre und spirituelle Inspiration zu lassen, um so aus dem Moment heraus für ihre Songs immer wieder neue Ausdrucksformen und Gestaltungsmöglichkeiten zu finden. Für sie stehen kreative Kommunikation, spontaner Austausch und Spaß im Mittelpunkt ihrer Musik. In der Villa Böhm wird das Duo melancholische Blues-Balladen, groovige Popsongs und erdige Soulstücke auf die Bühne bringen.

Am Mo, 06.12.2021 präsentiert das Trio „Green, Pink & Blue“ Indie-Pop, Rock, Psychodelic und jazzige Elemente in der Villa Böhm!

Da treffen melodiöse Liebeslieder auf kernige Gitarrenriffs, melancholische Pop- Songs auf spacige Psycho-Elemente und das immer mit dem Anspruch, die eigenen hintergründigen Songs in englischer Sprache als „populäre“ Musik mit Tiefgang zu zelebrieren.

Durch den Einsatz aktueller Soundtechnik gelingt es dem Trio, die vielschichtigen Arrangements in außergewöhnlicher Klangdichte zu präsentieren.

Das aktuelle Programm zeigt einmal mehr, dass „Green, Pink & Blue“ seine Energie und Ausstrahlung aus der jahrzehntelangen Zusammenarbeit innerhalb gemeinsamer Bandprojekte mit den unterschiedlichsten Musikrichtungen schöpft.

Der Zutritt zu beiden Steh-Konzerten ist frei! Für einen garantierten Einlass können Plätze vorab online unter www.neustadt.eu/Neustart-Kultur kostenfrei reserviert werden.

Das Weingut Peter Stolleis aus Neustadt-Mußbach bietet eine Auswahl seiner Weine an.

Di, 30.11.2021 | Mo, 06.12.2021

Stadtmuseum Villa Böhm (Villenstraße 16, 67433 Neustadt a. d. W.)

VILLA VIBES

VILLA BÖHM

Einlass: 18:30 Uhr | Beginn: 19:30 Uhr

Eine Veranstaltung im Rahmen von NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT, gefördert im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundes- regierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR, dem Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz und der Stadt Neustadt an der Weinstraße.

Gemeinsam Sicher

Damit alle Besucher Kultur sicher genießen können, ist der Zutritt zu dieser Aufführung nach der 2G+ Regelung möglich und die Anzahl an Plätzen reduziert.

Jeder Besucher muss sich vor Ort über die Luca-App oder die bereitgestellten Kontaktformulare einchecken.

Die Anzahl an Plätzen für nicht-immunisierte Personen (mit negativem Corona- Test) ist entsprechend der jeweils geltenden Warnstufe am Veranstaltungstag begrenzt.

Kurzfristige Programm- & Besetzungsänderungen sind aufgrund der Corona- Verordnungen vorbehalten.

Für Rückfragen steht die Kulturabteilung Neustadt telefonisch unter der 06321 855-1404 oder per Mail unter kultur@neustadt.eu zur Verfügung.