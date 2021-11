Rheinland-Pfalz: nicht nur im Sommerhalbjahr ein beliebtes Urlaubsziel

Jahr für Jahr reisen etliche Millionen Touristen aus anderen Teilen Deutschlands ebenso wie aus zahlreichen Ländern der Welt in das Bundesland Rheinland-Pfalz, um hier ein paar entspannte Urlaubstage oder sogar ihren Jahresurlaub zu genießen.

Ob für einen längeren Aufenthalt oder nur für eine kurze Auszeit vom Alltag, dass es sie alle gerade hierher zieht, hat eine Reihe guter Gründe. Die vielfältigen Landschaften, die weithin intakten und teilweise fast unberührte Natur sowie eine Fülle historischer Baudenkmäler und sonstiger Sehenswürdigkeiten gehören gleichermaßen dazu wie die gute Erreichbarkeit aufgrund der zentralen Lage innerhalb Europas. Egal, aus welcher Richtung, Rheinland-Pfalz ist mit den verschiedensten Verkehrsmitteln unkompliziert und in relativ kurzer Zeit erreichbar. Darüber hinaus lockt das Land natürlich auch mit einigen kulinarischen Genüssen und vor allem einer breit gefächerten Auswahl edler Weine.

Ferienhäuser für nahezu alle Ansprüche – im Sommer- wie im Winterhalbjahr

Für viele Menschen ist zwar der Sommer die Haupturlaubszeit, aber der Weg nach Rheinland-Pfalz lohnt sich auch außerhalb der Sommermonate. Die Auswahl möglicher Ferienaktivitäten ist schier unbegrenzt und reicht von Städtetrips mit Sightseeing-Touren über Fahrradurlaube bis hin zu einer Marathon-Teilnahme. Während des Winters warten hier sogar 21 Skigebiete, 29 Skilifte und 14 Pistenkilometern auf wintersportbegeisterte Urlaubsgäste. Hotels sind, vor allem in besonders beliebten Gegenden, oft schnell ausgebucht, und Campingurlaube in der kühleren Jahreszeit weniger gefragt als im Sommer, doch lässt sich im Prinzip das ganze Jahr hindurch ein Ferienhaus in Rheinland-Pfalz finden. Dank dem äußerst vielfältigen und umfangreichen Angebot sind nahezu in jedem Teil von Rheinland-Pfalz Ferienhäuser für unterschiedlichste Ansprüche buchbar. Wem bestimmte Ausstattungsmerkmale oder eine besondere Lage wichtig sind, der sollte dennoch rechtzeitig buchen, bevor sich jemand anders das Wunschobjekt gesichert hat. Besonders beliebt sind Ferienhäuser in Rheinland-Pfalz bei Familien mit kleineren oder auch größeren Kindern, weil sie vor allem die mit dieser Art von Urlaubsquartieren verbundene Freiheit und Unabhängigkeit zu schätzen wissen. Ungeachtet der Möglichkeiten zur Selbstversorgung im Ferienhaus sollten Rheinland-Pfalz-Besucher jedoch nicht die landestypische Küche links liegen lassen, denn damit würden sie schlicht und einfach zu viel versäumen.

Weltweit bekanntes Weinland und kulinarischer Facettenreichtum

Wie nahezu alle Weinregionen, so bietet auch Rheinland-Pfalz eine Küche, die kulinarischen Genüssen besonders reich ist. Zudem treffen hier Einflüsse aus deutschen und französischen Nachbarregionen zusammen und mischen sich kreativ miteinander. Gerade die kühlere Jahreszeit ist für eine Wein- und Genussreise ideal, denn zahlreiche rheinland-pfälzische Spezialitäten sind durchaus deftig und gehaltvoll. Weithin bekannt sind etwas der Pfälzer Saumagen, aber auch Leberknödel, Spundekäs, Spießbraten beziehungsweise der Zwiebelkuchen, der seine Verwandtschaft mit dem Elsässer Flammkuchen nicht leugnet. Besonders beliebt ist das Gericht „Weck, Worscht un Woi“, bestehend aus einem Brötchen, das zusammen mit Fleischwurst und regionalem Weißwein kredenzt wird. Selbstverständlich gehört zu einem Urlaub in Bundesland Rheinland-Pfalz eine Weinverkostung an Rhein, Ahr, Mosel oder und Nahe. Die meisten hier gedeihenden Weine sind Weißweine, allen voran die Rebsorte Müller-Thurgau doch auch Grau- und Weißburgunder. Verschiedene Rotweine werden ebenfalls gekeltert, vorzugsweise aus Spätburgunder oder Portugieser, spielen aber eine geringere Rolle.