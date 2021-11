Wer einen Urlaub innerhalb Deutschlands plant, sollte Baden-Württemberg dabei als mögliches Reiseziel nicht aus dem Blick verlieren.

Schließlich bietet der Südwesten unseres Landes eine Reihe lohnender Urlaubsziele, – und dies nicht nur im Sommer, sondern das gesamte Jahr hindurch. Ganz gleich, ob es ein Aktivurlaub oder eine Kulturreise werden soll, ob Entspannung und Erholung im Vordergrund stehen sollen oder vielmehr spannende Erlebnisse und sportliche Aktivitäten als Ausgleich zum beruflichen Alltag, in Baden-Württemberg ist all dies problemlos möglich. Und natürlich lassen sich auch unterschiedliche Urlaubsziele und -formen miteinander verbinden. Dabei profitiert das Land besonders von seiner zentralen Lage innerhalb Europas und der damit verbundenen schnellen Erreichbarkeit aus unterschiedlichen Richtungen.

Für jeden Anspruch das passende Ferienhaus – im Sommer wie im Winter

Der Sommer ist natürlich auch in Baden-Württemberg die beliebteste Reisezeit, allein schon wegen der langen Sommerferien. Doch Aktivitäten an der frischen Luft wie Radtouren, Wanderungen oder Waldführungen mit fachkundiger Begleitung durch einen Förster oder eine Försterin erfreuen sich auch in den Frühjahrs- und Herbstmonaten großer Beliebtheit, während es in den kältesten Wochen des Jahres vor allem Wintersportler ins „Ländle“ zieht. Camping ist dann naturgemäß weniger gefragt, und Hotels sind gerade zu den Feiertagen um Weihnachten und Neujahr schnell ausgebucht, doch stehen landesweit genügend Ferienhäuser und Ferienwohnungen zur Verfügung, in denen es sich auch im Winter gemütlich urlauben lässt. So lässt sich praktisch für jede Jahreszeit ein passendes Ferienhaus in Baden-Württemberg finden. In besonders beliebten Urlaubsregionen wie zum Beispiel im Schwarzwald, am Bodensee oder im Allgäu empfiehlt es sich jedoch trotz des großen Angebots, möglichst frühzeitig zu buchen. Wer hinsichtlich der konkreten Reisedaten und in Bezug auf Größe und Ausstattung flexibel ist, hat jedoch auch bei spontan geplanten Reisen gute Chancen auf freie Ferienhäuser in der gewünschten Urlaubsregion. Ein überproportional großer Anteil der Nachfrage nach Ferienhäusern in Baden-Württemberg entfällt jedes Jahr auf Familien mit Kindern, für welche diese Art von Urlaubsquartier deutlich mehr Unabhängigkeit und Flexibilität bietet als etwas Hotels und Pensionen. An der Frage, ob die Notwendigkeit, im Ferienhaus selbst zu kochen, ein Vorteil oder ein Nachteil sei, scheiden sich regelmäßig die Geister. Allerdings sei auch denjenigen, die am liebsten selbst kochen, zumindest ein gelegentlicher Restaurantbesuch während ihres Urlaubs in Baden-Württemberg empfohlen. Denn die Küche dieses Bundeslandes gilt als eine der besten regionalen Küchen Deutschlands, und zudem wird hier auch eine Reihe exzellenter Weine produziert.

Weit mehr als Spätzle und Maultaschen

Strenggenommen gibt es eigentlich gar keine Baden-Württembergische Küche als solche, denn es gilt vielmehr, zwischen badischer und schwäbischer Küche zu unterscheiden. Im Badischen ist der französische und elsässische Einfluss bereits deutlich spürbar, etwa am Beispiel von Gerichten wie dem Badischen Schneckensüpple oder dem Zwiebelkuchen. Schäufele mit Kartoffelsalat, Badisches Dreierlei oder Bissangelesalat sind landestypische Speisen, deren Geheimnisse zu ergründen sich ebenso lohnt wie der Genuss eines Stücks Schwarzwälder Kirschtorte in deren Ursprungsregion. Der schwäbische Landesteil hingegen ist vor allem für Spätzle, Knöpfle, Schupfnudeln und Maultaschen berühmt, aber auch für Saure Kutteln oder den Gaisburger Marsch, ein beliebtes Eintopfgericht mit Kartoffeln und Teigwaren. Als typisches Dessert empfehlen sich ein Pfitzauf, ähnlich einem Soufflé, oder Schwäbische Buchteln mit Kompott oder Vanillesoße.